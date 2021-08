Den tidligere 'Good Morning Britian'-vært fik corona efter EM-finalen mellem England og Italien den 11. juli, som han overværede på Wembley.

Han tror selv, at det er Delta-varianten, der har ramt ham, og det virker ikke til, at det har været en nem ting at komme ovenpå igen for den 56-årige tv-personlighed.

På hans Twitter-profil skriver han, at han 18 dage efter, at de første symptomer ramte ham, stadig er meget påvirket.

»Dag 18 efter coronasymptomer startede, og jeg mærker stadigvæk ekstrem træthed og har kun en lille smagssans,« skriver Morgan i et opslag. Samtidig spørger han sine følgere, om andre er blevet ramt af corona efter at være vaccineret:

Day 18 since covid symptoms started and still have shocking fatigue & little taste/smell. Anyone else who got virus after being fully vaccinated having same ‘journey’ ? — Piers Morgan (@piersmorgan) July 31, 2021

»Er jeg den eneste, der er blevet ramt af virussen efter at være fuldt vaccineret?«

Piers Morgan var hurtigt ude at fortælle, at det var det hårdeste, han havde prøvet i meget lang tid, da han blev testet positiv for corona.

Han led efter eget udsagn af feber, koldsved, hoste, nysen og 'mærkelige smerter'.

»Min stemme lyder som Barry Whites, selvom jeg ikke kunne føle mig mindre som en hvalros af kærlighed,« udtalte han for en uge siden til Daily Mail.