Gabriele Galimberti har med egne ord modtaget »hundredvis af hademails og beskeder«.

»Jeg føler mig nødsaget til at komme med denne udtalelse,« som den italienske fotograf skriver.

Han er manden bag billederne i en ny kontroversiel og stærkt omdiskuteret kampagne for det spanske modehus Balenciaga. I hvert fald dele af dem.

Da billederne dukkede op, endte Balenciaga øjeblikkeligt i en shitstorm, fordi der var tydelige børnepornografiske elementer: Børn poserede eksempelvis med bamsetasker, der var iført læder og bondageudstyr.

Her ses et billede fra den omdiskuterede kampagne. Vis mere Her ses et billede fra den omdiskuterede kampagne.

Og tsunamien af utilfredshed har altså også ramt Gabriele Galimberti, der har brugt Instagram til at komme med en forklaring.

»Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan kommentere på Balenciagas valg, men jeg må understrege, at jeg på ingen måde var i en position, hvor jeg kunne vælge produkterne og heller ikke modellerne eller kombinationen af dem,« skriver han:

»Som fotograf blev jeg udelukkende bedt om at sætte lys på den givne scene og tage billeder i overensstemmelse med min signaturstil.«

Gabriele Galimberti afviser samtidig, at han skulle have taget et af de mest kontroversielle billeder, hvorpå man kan se en taske placeret på et retsdokument med en passage om børnepornografiske billeder.

»Det blev taget ved en anden fotoseance af nogle andre personer og blev på falsk grundlag associeret med mine billeder,« skriver han.

På Gabriele Galimbertis Instagram-profil kan man i øvrigt få en tydelig indikation af, hvad hans »signaturstil« er, for her ligger mange eksempler på fotografens arbejde, der ofte er bygget op på samme måde: En person er er omgivet af nogle særlige genstande.

Eksempelvis børn med deres legetøj. Husmødre med deres fødevarer. Eller amerikanere med deres skydevåben. Det er også sådan, at billederne med børnene i Balenciaga-kampagnen fremstår - her er de omgivet af modehusets produkter.

Et af de gamle billeder har i øvrigt også været med til at få Gabriele Galimberti i yderligere modvind, fordi kritikere på sociale medier har fundet frem til et tidligere tweet fra ham, hvor han har brugt et af billederne med våbnene. Hertil har han skrevet:

'Hvorfor indskrænke børneporno og ikke våben?

I den nye Balenciaga-kontekst er udsagnet i det seneste dage på sociale medier blevet tolket til, at han er utilfreds med, at børneporno er forbudt, når våben ikke er. Mens han sandsynligvis mener det omvendt: At våben burde forbydes som børneporno.

I sit Instagramopslag kommer den italienske fotograf også ind de mange beskyldninger om, at han skulle være pædofil og har taget børnepornografiske billeder.

»Jeg tænker, at enhver person med pædofile tilbøjeligheder på internettet desværre har al for nem adgang til helt anderledes, eksplicitte og forfærdelige billeder end mine. Beskyldningerne er blevet rettet mod de forkerte mål og fjerner opmærksomheden fra det virkelige problem og de kriminelle,« skriver Gabriele Galimberti.

Balenciaga har været ude og beklage den omstridte kampagne og har trukket den tilbage. Senest har modehuset valgt at sagsøge reklamebureauet bag.