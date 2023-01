Lyt til artiklen

Begge nægter de sig skyldige. Ikke desto mindre har en dommer ved Københavns Byret besluttet at varetægtsfængsle to mænd de kommende 24 dage. Og de første 10 af dem bliver i isolation.

Der er nemlig, fandt dommeren, begrundet mistanke om, at de to mænd på 28 og 31 år vil forsøge at påvirke efterforskningen af drabet på en 54-årig mand, der søndag aften blev stukket ihjel ved Dragør Fort.

De to mænd, som ifølge B.T.s oplysninger begge er medlem af Bandidos, er sigtet for at stå bag drabet. Den 28-årige skulle ifølge sigtelsen have været med til at føre kniven. Den 31-årige skulle have bidraget til planlægningen.

Under grundlovsforhøret har de dog gjort klart, at de nægter sig skyldige.

Størstedelen af retsmødet foregik på anklagerens anmodning bag lukkede døre. Dette, selvom den fremmødte presse protesterede. Altså den del af pressen, der fik lov til at komme ind.

Der var nemlig ikke plads til alle de tilhørere og journalister, der var mødt op for at overvære grundlovsforhøret, og flere blev derfor afvist i døren af de mange betjente, der i dagens anledning havde taget plads i bygningen.

Inden dørene blev lukket, og folk på tilhørerrækkerne sendt ud, blev sigtelsen læst op.

Heri fremgik det blandt andet, at drabet skulle være planlagt i samarbejde med flere ukendte medgerningsmænd. Og at den 28-årige i forening med en medgerningsmand skulle have stået for selve udførelsen.

Netop politiets mistanke om, at de to mænd ikke har handlet alene, og at der altså er flere gerningsmænd på fri fod, brugte anklageren som argument, da hun bad om dørlukning.

En anmodning, som dommeren valgte at imødekomme.

Derfor har offentligheden altså været afskåret fra at høre, hvad der er foregået under grundlovsforhøret: om de sigtede har villet udtale sig, og hvilke foreløbige beviser politiets efterforskning har ført med sig.

Da dørene atter gik op, blev der afsagt kendelse om at varetægtsfængsle de to mænd – og at de i første omgang skal sidde 10 dage isoleret fra andre fængslede.