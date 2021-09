Hvis man kigger ud i det Københavnske natteliv, der for alvor er åbnet igen, kan man hurtigt forestille sig, hvilken larm og støj det bringer med sig.

Siden diskotekerne og natklubberne fik lov til at åbne fra 1. september, har der nemlig været fuld knald på byen.

Derfor har Københavns Teknik- og Miljøforvaltning valgt at udvide støjvagten, så der kan blive ført tilsyn med, at restauranter og barer overholder støjreglerne.

»Det er vigtigt, at der er den rigtige balance mellem liv og ro i byen, og at beboere, der føler sig generede af støj, kan få hurtig hjælp. Derfor er jeg glad for, at støjvagten bliver udvidet, og jeg håber, at der er politisk opbakning ved de forestående budgetforhandlinger til at sikre, at københavnerne stadig har en udvidet støjsvagt efter d. 31. december,« siger Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Man kan også ringe til støjvagten, hvis man er generet af støj fra restauranter og barer. Her sidder de klar ved telefonerne fem dage om ugen, og på de helt store festdage fredag og lørdag kan man ringe helt til klokken fem om morgenen.

Som man nok kan regne ud, er det særligt beboere i Indre By, hvor de fleste beværtninger ligger, der er generet af larmen.

Her har beboerne ønsket, at støjvagten blev udviddet, og det er netop blevet muligt med en ekstrabevilling på 1,2 millioner kroner.

Den udløber dog ud ved udgangen af 2021, og skal støjvagten fortsætte herefter, skal der findes flere penge af politikerne.