»Vi opfordrer borgere i Viborg til at tjekke udhuse, legehuse, skure og lignende.«

Siden den 8. december har Midt- og Vestjyllands Politi ledt efter den 48-årige Jane, der sidst blev set forlade Viborg Sygehus. Nu beder man endnu engang borgerne om hjælp til at finde hende.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at den savnede kvinde den dag forlod sygehuset i nedtrykt sindstilstand:

»Vi har ledt med de redskaber, vi har til rådighed, og har afsøgt alle relevante adresser og forhørt os hos privat og offentlig kollektiv trafik,« lyder det.

Men indtil videre har det ikke ført til, at hun er blevet fundet.

Politiet formoder dog, at hun kan befinde sig i Viborg, da hun er dårligt gående.

Hun er heller ikke blevet set i hverken taxaer, tog eller busser:

»Vi opfordrer derfor borgere i Viborg til at tjekke udhuse, legehuse, skure og lignende, da hun kan være søgt derind for læ,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den savnede kvinde har langt, brunt hår og bærer briller.

Da hun forsvandt, var hun iført en hvid hospitalsbluse, sorte leggings, sorte støver og en sort jakke.

B.T. talte mandag med Leif Lund, der er far til 48-årige Jane. Han fortalte, at det er uudholdeligt, at de stadig efter flere dage, ikke ved, hvor hun er, og hvad der er sket:

»Det er lige før, vi giver op,« sagde han.

Hvis du har set Jane eller ved, hvor hun befinder sig, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.