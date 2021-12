»Har hun taget livet af sig selv, må vi leve med det. Vi skal bare have hende fundet.«

Sådan lyder det fra Leif Lund, der er far til 48-årige Jane, der har været forsvundet siden onsdag.

Leif Lund blev onsdag formiddag ringet op af sin datter, der fortalte, at hun var blevet udskrevet fra Viborg Sygehus.

Det fik alarmklokkerne til at ringe hos den 78-årige far fra Løgstrup.

»Det var ikke rigtigt, for hun skulle være der til torsdag, hvor hun skulle opereres,« forklarer han.

Han skynder sig derfor ind på Viborg Sygehus, men da han kommer ind på hendes stue, er hun væk.

»Jeg kigger i skabet og ser, at hendes jakke er væk,« siger Leif Lund.

Alt andet var efterladt - mobil, computer og medicin, som hun ellers var afhængig af.

Politiet efterlyste 48-årige Jane allerede onsdag, men mandag lød meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi således:

»Der er ikke tilgået nyt til sagen.«

For Leif Lund og konen Hanne er det uudholdeligt, at de stadig efter flere dage, ikke ved, hvor hun er, og hvad der er sket.

»Det er lige før, vi giver op,« siger Leif Lund.

For at intensivere eftersøgningen igangsætter Missing People tirsdag en eftersøgning, og i weekenden vil et hold af frivillige afsøge forskellige områder omkring Viborg Sygehus.

Jane var iført hvid hospitalsbluse, sorte leggings, sorte støvler og sort jakke, da hun forlod Viborg Sygehus.

Hun har langt brunt hår, der muligvis er opsat i en knold. Derudover bærer hun briller.

Hun efterlod sygehuset i nedtrykt tilstand. En tilstand som hendes far Leif Lund kan genkende.

Han besøgte hende på sygehuset hver dag i syv til otte timer, siden hun for et par måneder siden blev indlagt. Inden da havde hun boet hos forældrene i to til tre år på grund af sygdom.

»Vi har det ikke ret godt,« lyder det fra Leif Lund.

Hvis du har informationer i sagen kan politiet kontaktes på 114.