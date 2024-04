For de lokale dagligvarebutikker betyder det et tab i millionklassen, at store bededag er afskaffet som helligdag, skriver Dagligvarehandlen.dk.

Ind til i år var store bededag nemlig en af de helligdage, hvor kun de mindre butikker måtte holde åbent.

Og det betød, at de mindre dagligvarebutikker tjente godt på helligdagen, hvor de store supermarkeder havde lukket.

»Helligdagene er ekstremt vigtige for os, og dermed for overlevelsen af lokale dagligvarebutikker. Vi har beregnet, at det koster os et pænt millionbeløb i tabt omsætning, at de store butikker nu også må holde åbent på store bededag,« siger kædedirektør Torben B. Andersen, Dagli´Brugsen/Brugsen, til Dagligvarehandlen.dk.

Fredag har mange danskere været på gaden for at demonstrere mod afskaffelsen af store bededag som helligdag.

