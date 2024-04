Sabreen aL-Sakani nåede kun at blive fem dage gammel.

I sit korte liv blev hun både udsat for et luftangreb. At blive reddet ud af sin døende mors mave. Ikke mindst miste sin far og storesøster, hun aldrig fik lært at kende.

Søndag ramte et israelsk luftangreb familiens hjem i det sydlige Gaza, hvor mor og baby kortvarigt overlevede. Torsdag gav hendes lille krop op, skriver BBC.

Nu er Sabreen aL-Sakani begravet ved siden af sin mor, som hun også blev opkaldt efter.

Sabreen Al-Sakanis onkel besøger gravstedet for familien, der nu er begravet side om side i det sydlige Gaza. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sabreen Al-Sakanis onkel besøger gravstedet for familien, der nu er begravet side om side i det sydlige Gaza. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så skriver hun sig ind i den hjerteskærende statistik over de tusindvis af børn, der har mistet livet i Gaza, siden krigen mellem Hamas og Israel brød ud 7. oktober sidste år.

Her blev omkring 1200 mennesker i Israel dræbt, mens 253 blev taget som gidsler i Gaza under Hamas' terrorangreb. Mange af gidslerne er stadigvæk i fangenskab. Ingen ved, hvor mange der fortsat er i live.

Ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas, er mere end 34.000 mennesker siden blevet dræbt i Gaza, hvor mindst to tredjedele er kvinder og børn.

Sabreen aL-Sakani var et ud af de 16 børn, der meldes dræbt efter søndagens israelske angreb i grænsebyen Rafah, hvor 48 personer skulle have mistet livet.

Grænsebyen Rafah er blevet et tilflugtssted for mere end halvdelen af Gazas befolkning under krigen. Nu er også den under angreb. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Grænsebyen Rafah er blevet et tilflugtssted for mere end halvdelen af Gazas befolkning under krigen. Nu er også den under angreb. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

Det israelske militær IDF har udtalt, at man gik efter Hamas-soldater og dens infrastruktur.

Babyens mor, der således også hed Sabreen, var 7,5 måned henne i sin graviditet, da luftangrebet ramte familiens hjem.

Faren blev dræbt på stedet. Det samme gjorde parrets treårige datter, Malak, mens moren blev fatalt kvæstet.

Redningsarbejdere hastede hende på hospitalet, hvor man reddede og stabiliserede babyen, der stadigvæk var i live. Moren overlevede ikke, skriver BBC.

Selvom Sabreen aL-Sakani kom til verden, var hun i kritisk tilstand fra begyndelsen. Ikke mindst født for tidligt.

Og på trods af en ihærdig indsats, afgik Sabreen aL-Sakani altså ved døden torsdag.

Natten til søndag indledte israelske styrker nye – og længe ventede – angreb mod mål i byen Rafah i det sydlige Gaza, hvor mere end halvdelen af Gazas knap 2,3 millioner indbyggere har søgt tilflugt under krigen.

Benjamin Netanyahu har flere gange understreget, at Israel vil fortsætte krigen, indtil Hamas er nedkæmpet, og alle gidsler udleveret.

Offensiven mod Rafah sker på trods af internationale appeller om at udvise tilbageholdenhed og advarsler fra nødhjælpsorganisationer om katastrofale følger, skriver Ritzau.