334 kilo hash, 3,5 kilo amfetamin og en pistol.

Det fandt betjente torsdag ved en aktion på en adresse på gågaden i Frederikshavn.

Det førte fredag til, at en 43-årig mand blev varetægtsfængslet i fire uger, skriver Nordjyske.dk.

Torsdag kom det frem, at to personer blev anholdt efter aktionen, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) stod for.

Den anden, der blev anholdt, var en 67-årig mand, der dog er blevet løsladt fredag.

Han er fortsat sigtet.

»Jeg er meget tilfreds med gårsdagens anholdelser, hvor vi har anholdt personer, som vi mistænker for at stå bag distribution af store mængder narkotika,« siger ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, til Nordjyske.dk.

Grundlovsforhøret af de to personer blev i øvrigt holdt for lukkede døre.