Har du en hund?

Så kan det være en god idé at holde lidt ekstra øje, når du tager din firbenede ven med ud på gåtur i øjeblikket. Årsagen til det er en helt særlig snegleparasit.

Den kan nemlig være livsfarlig for din hund.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra veterinærkoncernen AniCura.

Det er ikke kun solen og blomster, der har det med at bryde frem, efterhånden som foråret melder sin ankomst.

Det samme er også tilfældet med den livsfarlige sygdom hjertelungeorm, som kan gøre alvorlig skade på hundens organer.

Af den grund råder AniCura nu hundeejere til at holde ekstra øje på de kommende gåture, da hjertelungeorm smitter ved, at hunde spiser eller slikker på en inficeret snegl.

Parasitten kan derefter sprede sig gennem hundens afføring til områdets snegle, hvilket således udgør en risiko for andre hunde.

»Det er en smitsom sygdom, der kan forstyrre kroppens evne til at pumpe blodet rundt, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for hundens organer,« fortæller Hanne Friis, der er chefdyrlæge hos AniCura Danmark:

»Derfor er det også vigtigt, at parasitten bliver opdaget tidligt, da ormene kan give varige mén på blandt andet hjerte og lunger – og i værste tilfælde resultere i, at hunden bliver så syg, at den ikke overlever.«

Hanne Friis forklarer, at nogle af de hyppigste symptomer viser sig som hoste, træthed, blødninger fra sår og maveproblemer.

»Symptomerne opstår blandt andet, idet larverne vandrer igennem kroppen og ud til lungerne, hvor de hostes op,« fortæller hun.

Der kan dog gå måneder, fra hunden smittes, til de første symptomer viser sig.

Hvis du mistænker, at din hund kan være smittet med hjertelungeorm, anbefaler Hanne Friis, at du kontakter din dyrlæge.