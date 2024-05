Så er den gal igen.

Den amerikanske præsidentkandidat, Donald Trump, har netop modtaget en bøde på 7000 kroner for at overtræde sin tavshedspligt i retssagen om tys-tys penge.

Dommeren i sagen, Juan Merchan, har desuden advaret Trump om, at det kan komme til at koste en fængselsstraf, hvis han gør det igen.

Det skriver Sky News.

Bøden er den anden sanktion til Trump for provokerende kommentarer siden retssagens start i sidste måned.

Den første bøde lød på 62.000 kroner.

Tys-tys-sagen som helhed handler om bogføringen af et beløb, som pornoskuespilleren Stormy Daniels angiveligt fik udbetalt for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016.

Betaling af såkaldte tys-tys-penge er ikke i sig selv ulovligt, men Trump er tiltalt for forfalskning af regnskabsmateriale. Han nægter sig skyldig.

Retssagen er den første, der føres mod en tidligere amerikansk præsident.

Den begyndte 22. april.

Sagen er en af fire retssager mod Donald Trump, som endnu ikke er blevet afgjort. Tre sager venter på at komme for retten.