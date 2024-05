Bagkataloget er spækket med hits som 'You Make My Dreams (Come True)', 'Maneater' og 'Rich Girl'.

Og selvom vi skal tilbage til 1980erne for at finde velmagtsdagene for Daryl Hall & John Oates, var der nok mange fans, som håbede på igen at få lov til at opleve de to sammen.

Men det kommer ikke til at ske. Det er slut. Helt slut. Det slår Daryl Hall fast i et interview med Variety.

»Jeg har ikke haft et kreativt forhold til John i mindst 25 år. Vi skrev ikke sange sammen, vi gjorde ikke andet sammen end at optræde live. Vi havde en aftale om, at jeg ikke kunne spille mine solosange på scenen med Hall & Oates – og nu får jeg lov til det,« forklarer han.

Duoen har flere nummer et hits på samvittigheden. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Duoen har flere nummer et hits på samvittigheden. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix

Direkte adspurgt, om vi har set det sidste til gruppen, er svaret klart:

»Ja, det er korrekt.«

Et kæmpe chok kan det dog alligevel ikke være, for det gik allerede skævt for de to sidste år.

Her besluttede John Oates sig for, at han ville sælge sin halvdel i deres fælles selskab, som blandt andet kontrollerer gruppens varemærke og pladeindtægter.

Men det salg kræver Daryl Halls samtykke.

»Det kom bag på mig. Jeg kan kun sige, at folk forandrer sig, og nogle gange kender man ikke rigtig nogen, som man troede, man gjorde,« forklarer han.

Stemningen mellem de to blev endda så anspændt, at Daryl Hall fik et polititilhold mod sin tidligere musikpartner John Oates, som samtidig betød, at sidstnævnte ikke måtte spille gruppens største hits.

Alt i alt nåede duoen at lave 18 albums sammen.