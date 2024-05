Svindlere har i årevis brugt internettet til at franarre uskyldige ofre for tusindvis af kroner.

Og de kan snart få et nyt våben som har potentiale til, at lave stor skade. Sådan lyder advarslen fra den legendariske investor, 93-årige Warren Buffet, når det kommer til kunstig intelligens (AI).

»Når du tænker på potentialet for at snyde folk ... hvis jeg var interesseret i at investere i snyd, ville jeg anse det som den største vækstindustri nogensinde, og det er muliggjort på en måde af AI,« lød det fra Warren Buffet i forbindelse med en generalforsamling i den legendariske investors selskab Berkshire Hathaway ifølge mediet CNBC.

Warren Buffet påpeger blandt andet, at svindlere kan bruge Kunstig Intelligens (AI) til at lave falske stemmer eller videoer, som de kan bruge til at franarre folk penge eller vigtige persondata.

»Selvfølgelig har AI også potentiale til gode ting, men ... Men som en person, der ikke forstår noget af det, så tror jeg at det har enormt potentiale til både gavn og skade - og jeg ved simpelthen ikke, hvordan det udfolder sig,« lød det fra Buffet.

Kunstig intelligens har været et af de mest populære investeringstemaer på verdens børser de seneste år. Det ses blandt andet i det store boom hos Nvidia-aktien. Det amerikanske selskab designer blandt andet mikrochip, der skal bruges til udviklingen af AI og det har sendt aktien voldsomt op.

Det seneste år er Nvidia-aktien steget med 209 pct.

