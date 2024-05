Nedturen fortsætter i den grad for den danske tennisstjerne.

Caroline Wozniacki kommer nemlig ikke til at optræde på gruset i Rom til den store WTA 1000-turnering, som løber af stablen fra 7. til 19. maj.

Det står klart mandag, hvor modtagerne af et wildcard til turneringen er blevet offentliggjort - og Wozniacki var ikke en af dem.

Da den 33-årige dansker ikke er i blandt dem - og ikke har valgt at deltage i kvalifikationsturneringen - betyder det, at Wozniacki ikke kommer i aktion i Rom. Hun er nemlig blot rangeret som nummer 119 i verden, hvilket langt fra nok til at få adgang til turneringen.

Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix

Clara Tauson forsøger netop at komme ind i hovedturneringen i Rom via kvalifikationen. På herresiden er Holger Rune klar til turneringen gennem sin placering som nummer 12 i verden.

Hun er i skrivende stund ude i en kamp i tre sæt mod australske Astra Sharma, hvor begge spillere har vundet et sæt med cifrene 6-4. Tauson skal vinde den kamp og en mere for at komme med til WTA 1000-turneringen.

Caroline Wozniacki har det som et en sine helt store mål for comebacket at komme til at repræsentere Danmark ved OL.

Der er dog flere ting, som skal gå Wozniackis vej, hvis det efterhånden skal kunne lade sig gøre. Det kan du læse meget mere om HER.