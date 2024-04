Det er imponerende!

Jeg føler, jeg har sagt det før, men det er altså imponerende, hvordan TV 2 får manipuleret deres kendte deltagere i 'Forræder' til at blive opslugt, så meget af spillet, at de nærmest begynder at skændes. I denne uge var særligt én scene særligt tåkrummende.

Vi er nu tre programmer inde i den aktuelle sæson af 'Forræder'.

Der er efter Simi Jans exit stadig 13 deltagere tilbage i konkurrencen, og inden hun til sidst blev smidt ud ved rundbordet, fik man serveret en lang række underholdende klip.

For det første er det fortsat sjovt at følge det store paranoia-hysteri.

Melissa Bentsen mistænker eksempelvis Anton Hjejle for at være forræder, fordi han rigtig nok overspiller med sine udspillede øjne.

Han har indtil nu været en stærk skurk i spillet, men i denne uge blev han næsten klippet for skurke-agtig sammen, så det næsten ikke gav nogen mening, at han ikke fik nogle stemmer ved rundbordet.

Birgit Aaby var også sjovt ved at miste forstanden over ikke at kunne regne sine medspillere ud - og så fik vi et pudsigt klip af 65-årige Bjarne Henriksen igang med at læse en bog af den 26-årige influencer Julia Sofia.

Skuespiller Bjarne Henriksen i 'Forræder'. Foto: TV 2 Vis mere Skuespiller Bjarne Henriksen i 'Forræder'. Foto: TV 2

Jeg er generelt fan af Bjarne Henriksens 'no bullshit'-attitude.

Han kører en konstant sarkastisk tone overfor de andre deltageres klynkeri over at føle sig 'truet' - som han rigtig nok siger: 'Ja, det gør vi jo alle sammen'.

Der hvor ugens afsnit virkelig brillerede var i den indlagte 'frokostbordscene', hvor deltagerne akavet begyndte at diskutere, hvem der følte sig mest udsat.

Lise Rønnes indledende forklaring af, hvordan deltagerne skulle give hinanden forskellige kort, var igen en lille smule forvirrende.

Forfatter Jonas Eriksson i 'Forræder'. Foto: TV 2 Vis mere Forfatter Jonas Eriksson i 'Forræder'. Foto: TV 2

Man bliver ofte lidt forvirret, når Lise Rønne kommer på banen med nye spilleregler, men det gjorde ikke så meget i denne omgang, hvor deltagerne dejligt tåkrummende begyndte at skændes om, hvem der havde mest ret til at få kortene og mulighed for at komme i spillets 'våbenkammer'.

Især Lene Beier og Bjarne Henriksen må græmme sig en lille smule over at gense programmet - og her blev det ikke mindre sjovt, da Heino Hansen bare sad i midten af det hele og godtede sig over sine modstanderes heftige diskussion.

Der var med andre ord masser af underholdende tv-drama i denne uges afsnit af 'Forræder'.

Når man taler med deltagerne, fortæller de altid om, hvor psykisk hårdt det er at blive isoleret på TV 2's slot, men selvom det måske ikke altid er sjovt at befinde sig i, er det for en gang skyld et kendis-program, der er sjovt at overvære.

Ved rundbordet til sidst fik forfatteren Jonas Eriksen tilmed pisket en stemning op, så flere begyndte at tale mere åbent ud af posen, så med det - samt cliffhangeren om, hvem der nu bliver fristet - er der god grund til at glæde sig til næste uge.