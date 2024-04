Alt håb var ude, men man skal aldrig miste troen på Holger Rune, når det virkelig begynder at spidse til! Der skulle dog tilfalde danskeren en kæmpe gave, før han kunne sejre ved Masters 1000-turneringen i Madrid og nu er klar til tredje runde.

Danskeren vandt i tre sæt med cifrene 5-7, 7-6 (7-2), 6-4 mod argentinske Mariano Navone i en kamp, der varede lige under tre timer - og hvor Navone blev ved med at sprælle i nettet og nægtede at give op. Herunder får du B.T.s dom over Holger Runes præstation.

Holger Rune fik en af de største gaver, som er set på ATP Touren i denne sæson. Argentineren havde været usvigelig sikker i sine egne servepartier og ikke lavet én eneste dobbeltfejl i hele kampen. I det, som alt tydede på skulle være opgørets afgørende parti, lavede han pludselig to af slagsen og kampens andet sæt gik derfor noget uventet ud i en tiebreak.

Argentinerne var fyldt med selvtillid hele opgøret igennem, men pludselig fik verdens nummer 41 gummiarm. Gummiarm som i, at han gik fra voldsomt velspil til slet ikke at kunne slå til bolden.

Holger Rune gjorde herefter det, som han er bedst til: Vinde tiebreaks, når det virkelig brænder på. Det trak kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Her begyndte argentineren at lave flere og flere fejl, hvorimod Holger Rune blev mere sikker i sit spil og var klart bedst, når duellerne blev lange, hvilket langt fra var tilfældet i kampens indledning. Det var fornemt at se den mentale styrke for Holger Rune, der ellers havde halvandet ben ude af turneringen. Argentineren reddede på utrolig vis fire matchbolde, men den femte udnyttede Rune og snuppede den meget tiltrængte sejr.

Holger Runes helt store våben var tæt på at blive hans største fjende.

Han sendte nemlig den ene voldsomme forhånd afsted efter den anden, hvor de som oftest blev sendt afsted med langt over 100 kilometer i timen.

Det er helt klart Runes bedste våben, men problemet opstår, når selvsamme forhånd laver flere uprovokerede fejl end vindere. Det var desværre tilfældet i duellen mod den tålmodige og velspillende argentiner, som virkelig lukrerede på danskerens fejl i kampens to første sæt.

Rune skruede ned for farten og op for sikkerheden i tredje sæt, hvilket blev afgørende for danskerens sejr.

Foto: Juanjo Martin/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Juanjo Martin/EPA/Ritzau Scanpix

Vi fik en fantastisk bold at se på Runes mest pressede tidspunkt.

Ved stillingen 5-5 i andet sæt havde argentineren en stopbold, som Rune fik afværget på mest fantastiske vis.

Først sendte Holger Rune en stopbold afsted, som knap nok slap gruset, da den røg over på Navones side. Argentineren fik den lige over nettet, og Rune svarede tilbage med lopbold over Navone, som han slet ikke kunne nå tilbage til.

At Holger Rune så kort efter blev brudt efter et par flotte dueller af argentineren, snakker vi ikke mere om, fordi det hele alligevel endte med en dansk sejr.

Foto: Juanjo Martin/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Juanjo Martin/EPA/Ritzau Scanpix

Holger Rune er klar til tredje runde ved Madrid Open efter en kamp, hvor danskeren var helt nede i sækken, men på utrolig vis endte med at snuppe sejren.

Det var fantastisk at se Runes mentale styrke, da han var allermest nede. At der så også skulle noget held til på et altafgørende tidspunkt, er noget, som der skal til en gang imellem.

Nu venter enten japanske Taro Daniel eller hollænderen Tallon Griekspoor, som i skrivende stund er ude i tredje sæt.

Det er to modstandere, som Holger Rune skal kunne slå. Det gør han også, hvis han tager niveauet fra tredje sæt med videre. Fejlene skal dog blive færre og bundniveauet højere, hvis han skal nå langt i turneringen.