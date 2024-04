Ford taber store penge på salg af elbiler.

Friske regnskabstal for første kvartal afslører således, at den amerikanske bilgigant har solgt 10.000 elbiler og samtidig tabt 1,3 milliarder dollar på elbilforretningen. Det skriver CNN.

Det svarer til i alt cirka ni milliarder danske kroner – og cirka 900.000 kroner pr solgt elbil i perioden.

Salget af elbiler hos Ford er faldet med 20 procent siden første kvartal sidste år, hvor man også led massive tab på elbilforretningen.

B.T.s artikler i sagen om Ford Mustang Mach-E 21. februar 2024

Ann kørte på motorvejen, da bremserne svigtede: 'Jeg hylede og gik fuldstændig i panik' 26. februar 2024

Bremserne på gravide Jennis Ford svigtede – endte med at køre over for rødt med 70 km/t 27. februar 2024

Kim var tæt på uhyggelig ulykke: 'Jeg når at se, at hun har et barn på bagsædet'

FDM bekymret over meldinger om mystiske bremsesvigt: 'Øverste alarmpunkt hos alle' 8. marts 2024

Efter B.T.-historier om problemer med bremserne: Nu kræver myndighederne svar fra Ford

16. marts 2024

Kim og Ann kunne ikke bremse – nu har de mistet al tålmodighed: 'Stoler ikke på dem'

9. april 2024

Frustrationen vokser: Alle venter på svar fra Ford i sag om svigtende bremser

23. april 2024

B.T. afslører: Ford afviser opfordring fra danske myndigheder – og sagen breder sig 24. april 2024

Ekspert om Ford: 'Det er ikke normalt i branchen' 25. april 2024

Norske myndigheder bekræfter: Går ind i sag om bremseproblemer fra Danmark

Fords samlede kvartalsregnskab har imidlertid grønne tal på bundlinjen. Selskabets nettoindtjening var i perioden på 1,3 milliarder dollar trods underskuddet på elbilerne.

Den samlede omsætning steg med tre procent i forhold til 2023 og lød i første kvartal på 42,8 milliarder dollar, svarende til cirka 297 milliarder danske kroner.

Når Ford fortsætter med at tabe så mange penge på elbil-benet af en ellers overskudsgivende forretning, så skyldes det ifølge selskabets ledelse, at man er i gang med at foretage store investeringer i forskning og udvikling af nye modeller på området.

I en samtale med investorer siger CEO Jim Farley, at den næste generation af elbiler vil gøre forretningen overskudsgivende i den nærmeste fremtid.

I Danmark er salget af elbilen Ford Mustang Mach-E gået godt, og i de tre første måneder af året blev der indregistreret 570 nye udgaver af bilen i Danmark, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Boligejere landet over venter utålmodigt på, at renterne begynder at falde. Hvad skal der til for, at det sker, og er der en udvej, hvis renterne forbliver høje?

Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten 'Spar Kassen'.