»Jeg har aldrig nogensinde trådt så hårdt på en bremse. Jeg kan se, at det ender galt. Jeg er fuldstændig i panik«.

Kim Nygaard, en 60-årig buschauffør fra Dronninglund i Nordjylland, beskriver levende, hvordan han oplevede en uhyggelig situation i trafikken juleaften cirka klokken 15.00.

To dage forinden har Kim Nygaards kone Jane oplevet at måtte køre direkte igennem en rundkørsel uden at kunne bremse.

Og Kim Nygaard fortæller, hvordan han selv kommer kørende på landevejen med 80-90 km/t, og da han skal til højre, sætter han blink på, slipper speederen og trykker på bremsen i sin Ford Mustang Mach-E fra 2022.

»Bremsen er ligeså hård som en pind. Jeg kan ikke trykke den ned. Bilen tager ikke en gang fart af, da jeg slipper speederen. Jeg stod næsten på bremsen,« forklarer Kim Nygaard.

Han fortæller videre, at da han er begyndt at blinke til højre, begynder en bil langsomt at trille ud fra den sidevej, som Kim Nygaard skal ned ad.

De to biler er derfor nu på vej mod en kollision ved høj fart. I den modsatte retning kommer en lastbil, så Kim Nygaard kan heller ikke trække over i den modsatte bane for at undvige.

»Der sidder en kvinde i den anden bil, og jeg når at se, at hun har et barn på bagsædet. Det kan jeg stadigvæk se for mig,« forklarer han.

Kvinden i den anden bil opfanger, at Kim Nygaard ikke bremser, og hun bringer sin bil til standsning i sidste øjeblik. Ulykken er undgået.

»Da jeg kommer forbi, kan jeg se, at hun giver mig fingeren. Det kan jeg godt forstå,« siger Kim Nygaard.

»Jeg kan bremse igen 300 meter længere nede ad vejen, og så kører jeg ind til siden, hvor jeg sidder og ryster. Det var så tæt på,« tilføjer han.

Parrets Ford Mustang Mach-E har stået hos forhandleren siden december. Foto: Privat Vis mere Parrets Ford Mustang Mach-E har stået hos forhandleren siden december. Foto: Privat

Efter episoden indleverede Kim Nygaard parrets Ford Mustang Mach-E til forhandleren Brdr Hosbond i Brønderslev ved den førstkommende lejlighed, den 27. december 2023.

Der har den stået lige siden, forklarer han, mens parret har fået stillet en lånebil til rådighed af forhandleren. B.T. har set dokumentation for aftalen om lånebil.

»De kendte godt til problemet allerede, og de er lige så frustrerede,« siger Kim Nygaard, som pointerer, at parret har fået en god behandling hos Ford-forhandleren.

»Vi havde kørt 40.000 kilometer uden problemer, men så var den inde og få en opdatering kort før jul, og så startede problemerne,« forklarer han.

»Vi spurgte, om man ikke bare kunne gå tilbage til den tidligere opdatering, men det kunne man ikke,« siger Kim Nygaard.

Han og hans kone Jane er ikke alene med bremseproblemerne.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan både Ann Kristiansen og Jenni Jacobsen, som er gravid med tvillinger, har oplevet nærulykker i hver deres Ford Mustang Mach-E fra henholdsvis 2021 og 2022.

I forbindelse med første henvendelse fra B.T. lød Fords svar, at 'sikkerhed er en topprioritet' for Ford, og at man tager sagen 'meget alvorligt' og er i gang med at undersøge den.

»Hvis kunder i sjældne tilfælde oplever en usædvanlig bremsefornemmelse, kan det være nødvendigt at træde hårdere på bremsepedalen,« lød det desuden fra Ford Danmark midt i sidste uge.

Den udmelding fnyser Kim Nygaard af.

»Det er rystende. Du kan fandme ikke trykke hårdere på bremsen, end jeg gjorde. Det var også derfor, at vi tænkte, at vi ville blande os nu,« siger Kim Nygaard.

»Det er uforsvarligt, at folk skal køre rundt i de biler,« understreger han med henvisning til, at det ikke er alle de Ford-ejere, som har oplevet bremseproblemerne, som har fået stillet lånebil til rådighed.

Kim Nygaard fortæller, at han 'for en måneds tid siden' blev ringet op af Ford Danmark, som gerne ville have yderligere oplysninger omkring vej- og vejrforhold og hvilket program han kørte bilen i.

Han har også talt om sagen med FDM, som har bedt om og fået tilladelse til at køre med bilen på Jyllandsringen i forsøg på at komme til bunds i problemet.

Det er endnu ikke lykkedes, har Lone Otto, som er FDM's områdechef for teknisk rådgivning, tidligere oplyst.

»Det er øverste alarmpunkt hos alle. Også os,« sagde Lone Otto.

B.T. har rakt ud til Ford for at få en status på undersøgelsen af de problemer, som firmaets kunder oplever med deres Ford Mustang Mach-E, og meldingen er tirsdag, at man fortsat arbejder hårdt på sagen på forskellige niveauer.

»Sikkerhed er fortsat topprioritet hos Ford. Vi tager kundernes feedback meget alvorligt og undersøger fortsat sagen grundigt,« siger kommunikationschef hos Ford Danmark Lene Dahlquist til B.T.