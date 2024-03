Flere Ford-ejere har henvendt sig til B.T. med beretninger om problemer med bremserne på deres Mustang Mach-E, og også hos FDM har man hørt om problemerne.

Det bekræfter Lone Otto, som er FDM's områdechef for teknisk rådgivning, over for B.T.

Hun fortæller, at man følger sagen tæt og er i daglig dialog med Ford.

»Vi mener, at det er bekymrende, hvis det forholder sig sådan, at bilerne rent faktisk har problemer med bremsesvigt,« siger Lone Otto.

»Det er øverste alarmpunkt hos alle. Også os. Og jeg tænker også hos Ford og deres ingeniører,« tilføjer hun.

Jenni Jacobsen har fortalt om, hvordan hun endte med at køre over for rødt lys med 70 km/t, og Ann Kristiansen var tæt på at køre ud over hajtænder ved en motorvejsafkørsel.

Men trods de dramatiske beretninger, forbliver problemerne med bremserne et mysterium.

»Indtil nu har vi ikke selv været i stand til at fremprovokere fejlen eller konstatere den. Det har vi ikke kunnet,« siger Lone Otto således.

»De af vores medlemmer, som vi er i kontakt med, har oplevet det sporadisk og under forskellige forhold. Så det er ikke bare lige til.«

»Men det er kritisk, hvis der er tale om et reelt bremsesvigt,« understreger Lone Otto.

Hun opfordrer til, at Ford-ejere, som har oplevet problemet med bremsesvigt, henvender sig til Ford.

»Vi har ikke oplevet et reelt bremsesvigt. Vi har oplevet, at nogle har følte, at bremserne ikke har virket. De har haft følelsen af, at bilen ikke bremser, eller at man har skullet træde ekstra hårdt,« siger Lone Otto desuden.

Jenni Jacobsen er 'meget skuffet' over, at bilerne ikke bliver kaldt ind til undersøgelse, og at hun senest i fredags fik besked fra Ford om at køre videre i bilen.

Kan du forstå, hvis folk undrer sig over, at der ikke sker noget?



»Som udgangspunkt, hvis man er utryg ved at køre i sin bil, så skal man lade være,« siger Lone Otto.

»Der er ikke tale om en radio, der ikke virker, det kan være kritisk. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er, og det er det, der er det problematiske,« forklarer hun.

Lone Otto, områdechef for teknisk rådgivning hos FDM Foto: FDM

Det naturlige spørgsmål er, hvorfor de pågældende biler ikke er blevet kaldt ind og har fået kørselsforbud?



»Det må du spørge Ford om,« lyder det fra Lone Otto.

Fra Fords side gentog man fredag, at man i øjeblikket undersøger sagen.

»Sikkerhed er en topprioritet hos Ford. Vi tager kundernes feedback meget alvorligt og undersøger i øjeblikket sagen,« lød meldingen fra kommunikationschef Lene Dahlquist i en e-mail.

»Ford har ikke udstedt instruktioner om at stoppe kørsel af Mustang Mach-E,« skrev Lene Dahlquist endvidere.

»Hvis kunder i sjældne tilfælde oplever en usædvanlig bremsefornemmelse, kan det være nødvendigt at træde hårdere på bremsepedalen,« lød budskabet.