Mens Ford undersøger danske kunders rapporter om, at deres bil oplever bremsesvigt, vokser frustrationen og utålmodigheden – fra flere sider.

Kim Nygaard har tidligere over for B.T. beskrevet, hvordan han afleverede sin Ford Mustang Mach-E hos forhandleren dagen efter, at han havde været tæt på at havne i en alvorlig ulykke, fordi han pludselig ikke kunne trykke bremsen ned.

Det gjorde han 27. december, og bilen har stået hos forhandleren lige siden, for at Ford kunne nå til bunds i problemet.

Kim Nygaard er frustreret over, at han nu har måttet undvære sin bil i mere end tre måneder og stadig ikke har hørt en lyd fra Ford om, hvordan det går med undersøgelsen.

Men han er ikke alene. Også Ann Kristiansen har fortalt B.T. om sine oplevelser med bremsesvigt, og også hun har for længst nægtet at køre videre i den samme type bil.

Hun fortæller, at hun har oplevet både, at hun ikke kunne trykke bremsepedalen i bund og også, at hun kunne trykke den helt i gulvet uden effekt.

Ann Kristiansen fortæller, at hun trods adskillige henvendelser ikke har modtaget nogen form for information om problemets omfang, om eventuelle fremskridt i undersøgelserne af problemet.

Og heller ikke om udsigterne til, at hun kan få sin bil tilbage med en garanti for, at bremseproblemerne er løst.

Ann Kristiansens Ford har stået parkeret hos forhandleren i otte uger, fortæller hun.

På sociale medier har adskillige andre Ford-ejere rapporteret om lignende problemer.

Heller ikke B.T. har kunnet få Ford til at dele yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og problemets reelle omfang.

»Sikkerhed er en topprioritet hos Ford. Vi tager kundernes feedback meget alvorligt. Den aktuelle undersøgelse er stadig i gang. Vi vil informere vores kunder, så snart vi har relevante oplysninger at dele,« skriver Fords kommunikationschef Lene Dahlquist således til B.T. i en e-mail.

På sidelinjen står forbruger- og interesseorganisationen FDM og deler frustrationen over det lave informationsniveau fra Fords side.

»Vi forstår til fulde, hvis bilejerne, Ford Mach-E-ejere som har indleveret deres bil, er ved at miste tålmodigheden med Ford Danmark,« siger Lone Otto, som er områdechef for teknisk rådgivning hos FDM i et skriftligt svar til B.T.

»At Ford endnu ikke har fundet årsagen til de svigtende bremser og fået problemet løst, er selvsagt ikke tilfredsstillende,« tilføjer hun.

FDM har tidligere rapporteret, at man er i løbende dialog med Ford, som har oplyst, at man 'kender til i alt 29 konkrete tilfælde af svigtende bremser på Mustang Mach-E'.

Efter B.T.s artikler om bremseproblemerne har også Sikkerhedsstyrelsen stillet spørgsmål til Ford i sagen.

Og en aktindsigt viser, at styrelsen via e-mails har forsøgt at få et indblik i Fords undersøgelse af problemet – og i problemets reelle omfang.

'Ford er klar over, at et lille antal kunder i sjældne tilfælde oplever en hård bremsepedal med deres Mustang Mach-E,' skriver Ford Motor Company således fredag den 8. marts i e-mail til Sikkerhedsstyrelsen, som B.T. har fået aktindsigt i.

'Ford har til dato modtaget seks underbyggede rapporter fra Danmark. I dag har vi solgt mere end 3800 Mustang Mach-E'er på det danske marked,' lyder det også i mailen til Sikkerhedsstyrelsen, som har stillet spørgsmål om sagen.

Ford svarer 8. marts Sikkerhedsstyrelsen, at man har modtaget 'seks underbyggede rapporter fra Danmark.' Vis mere Ford svarer 8. marts Sikkerhedsstyrelsen, at man har modtaget 'seks underbyggede rapporter fra Danmark.'

Ford oplyser endvidere Sikkerhedsstyrelsen om, at man har hentet to af de pågældende biler til undersøgelse i Tyskland.

'Vi er overbeviste om, at ekstreme vejrforhold er en af de faktorer, der har indflydelse,' skriver Ford desuden i korrespondancen.

B.T. har ved flere lejligheder rettet henvendelse til Ford Danmark for at høre, om der er gjort fremskridt i undersøgelsen.

Men også for at spørge om, hvad der ligger bag de forskellige tal, som man har oplyst over for Sikkerhedsstyrelsen, og som FDM rapporterer om.

Vi har også spurgt, om der i virkeligheden er tale om to separate potentielle problemer med bremsepedalen, og om Ford i givet fald også undersøger det andet mulige problem, altså at brugere forklarer, at de kan træde bremsen helt i bund uden, at bilen reagerer.

Ford er vendt tilbage til B.T. på mail men uden at besvare de konkrete spørgsmål.

Man oplyser i stedet, at man er i 'åben dialog med de relevante lokale myndigheder i Danmark.'

I korrespondancen med Sikkerhedsstyrelsen skriver Ford 8. marts, at test og dataanalyse forventes at tage flere uger, og at man ikke på det tidspunkt har været i stand til at reproducere problemet.

Kim Nygaard har allieret sig med FDM's juridiske afdeling, og han fortæller B.T., at han fortsat afventer et tilbud fra Ford eller forhandleren om tilbagekøb af hans bil.