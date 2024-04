Kong Charles er nu så meget i bedring, at han snart genoptager sine officielle pligter.

Det skriver Sky News.

En talsperson fra Buckingham Palace tilføjer i en udtalelse, at lægerne er meget begejstrede over de fremskridt, som kong Charles har gjort sig, og at han har reageret godt på behandlingen.

»Lægeteamet er fortsat meget positive med kongens fortsatte behandling.«

Kong Charles og dronning Camilla. Foto: Millie Pilkington/AFP/Ritzau Scanpix

»Hans Majestæts behandlingsprogram vil fortsætte, men lægerne er så tilfredse med de hidtidige fremskridt, at Kongen nu er i stand til at genoptage en række offentlige opgaver.«

Ifølge Reuters vender Kongen tilbage til arbejdet, når han tirsdag besøger et kræftbehandlingscenter.

Sammen med dronning Camilla skal de også være værter for det japanske kejserpar.

Det er fortsat ikke oplyst, hvilken kræfttype kong Charles har. Kræften blev dog opdaget i forbindelse med en operation for forstørret prostata, har Buckingham Palace meldt ud.

Kong Charles' kræftdiagnose blev meldt ud 5. februar.

I dagene efter fik Kongen flere sygebesøg, blandt andre af sønnerne prins William og prins Harry. Sidstnævnte fløj hjem fra USA for at besøge ham.

I et opslag på Instagram fredag aften sender kong Charles og dronning Camilla en stor tak for støtten og de mange beskeder, de har modtaget fra hele verden i en tid med »glæde og udfordringer«.

Kong Charles er ikke den eneste i den royale familie, som i øjeblikket har kræft.

Også prinsesse Kate har kræft, meldte hun ud 22. marts. Hendes kræftdiagnose er også ukendt.

Flere tests efter en maveoperation viste dog, at prinsessen havde kræft.