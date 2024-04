Fredag sen eftermiddag kørte en lastbil og to busser med gymnasieelever sammen i den franske by Calais.

Det skriver flere franske medier, herunder Nord Littoral.

100 mennesker skulle være involveret i ulykken, hvor 25 meldes lettere tilskadekommen.

En person meldes alvorligt kvæstet.

De involverede, der ikke blev såret under ulykken, måtte vente i nødsporet, hvor nye busser samlede dem op for at køre dem i sikkerhed, skriver mediet.

»Der er stillet et rum til rådighed af Calais' Rådhus, hvor man vil tage sig af dem,« oplyser myndighederne i Calais.

Både beredskab og helikopter er på stedet, hvor der for nuværende er spærret af. Man forventer, at afspærringerne hæves sidst på aftenen.

I de to busser befandt sig gymnasieelever af både tysk og fransk nationalitet.

Det er endnu uvist, hvad de nærmere omstændighederne for ulykken var.