De var selv med til at afskaffe store bededag som helligdag sidste år.

Alligevel har Kulturministeriet ikke opdateret deres telefonsvarer fredag, skriver Ekstra Bladet.

For det første gik ministeriets hovedtelefon direkte på svareren.

For det andet lød beskeden:

'Du har ringet til kulturministeriet uden for vores åbningstid. Vi har lukket grundet helligdag og er tilbage igen førstkommende hverdag.'

Men for første gang siden 1686 har denne fredag altså ikke været en helligdag, efter regeringen til stort ramaskrig afskaffede den sidste år.

Over for mediet oplyser Kulturministeriet da også, at der var tale om en teknisk fejl, og at minister Jakob Engel-Schmidt (M) har haft en 'normal arbejdsdag'.

Det er ikke kun hos Kulturministeriet, at der har været tekniske fejl på telefonen som følge af den nye virkelighed.

Også hos nogle praktiserende læger har der fredag formiddag været tekniske problemer, fordi systemet fortsat har været sat op til, at store bededag er en helligdag.

Det bekræfter PLO over for B.T.:

»På grund af fejl hos ekstern leverandør af IP-telefoni har det her til morgen ikke været muligt at komme igennem på telefonen til nogle af de praktiserende læger. Vi ved ikke, hvor mange klinikker det har drejet sig om. Vi har været i kontakt med to eksterne leverandører, og de har oplyst, at problemet nu er løst,« oplyser PLO i et skriftligt svar.