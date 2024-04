En tragedie har ramt den amerikanske delstat New Jersey.

Her er den 28-årige Korey Cunningham fundet død i sit hjem i Clifton, New Jersey.

Det skriver det lokale medie RLS Media.

Den tidligere NFL-spiller kom til Arizona Cardinals i 2018, hvorefter turen gik til New England Patriots og senest New York Giants.

Hans karriere bød på del en skader og skiftende hold, hvorfor det blev til en noget omtumlet og kort karriere for Korey Cunningham.

Han nåede dog ifølge RLS Media at få en konktrakt med New York Giants på et år, som havde en værdi af 1.080.000 dollar - svarende til over 7,5 millioner kroner.

Politiet har endnu ikke meldt noget ud om dødsårsagen - og om der er mistanke om noget kriminelt i forbindelse med Korey Cunninghams død.