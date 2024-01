En 22-årig mand er tirsdag ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i 27 dage for to grove røverier i private hjem.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen ankom den 22-årige mandag eftermiddag til en adresse i København K for at købe en iPhone, der var sat til salg på Den Blå Avis for 6.200 kroner.

Ved fremvisningen stak han af med telefonen, og under flugten truede han sælgeren med en kniv.

Samme fremgangsmåde mener politiet, at den 22-årige brugte 21. december sidste år. Dengang var der tale om en iPhone til 6.000 kroner, og kontakten var ligeledes etableret via Den Blå Avis.

Røveren blev lukket ind i det private hjem i Sydhavnen, hvor en intetanende mand og kvinde skulle sælge telefonen. Endnu engang flygtede den falske køber med telefonen, og undervejs truede han med en kniv, mens han udtalte noget i retning af: »Gå ind i lejligheden og luk jeres dør, ellers stikker jeg jer ned«

Den 22-årige, der er af anden etnisk oprindelse, er sigtet for røveri af særligt grov karakter, hvilket kan give op til ti års fængsel. Han ønskede ikke at udtale sig i retten.