Rockerklubben Hells Angels ser sig nu nødsaget til at tage afstand fra det brandattentat, der fandt sted søndag aften i en etageejendom på Kapelvej på indre Nørrebro.

»Vi kan afkræfte, at Hells Angels MC har noget med dette at gøre, og vi vil gerne benytte lejligheden til at slå fast én gang for alle, vi tager kraftigt afstand for den slags handlinger.«

Det skriver Hells Angels såkaldte presse-jura gruppe i en mail til B.T.

Politiet modtog anmeldelsen om brand søndag aften klokken 21.05. Det er politiets foreløbige hypotese, at branden ikke er opstået af sig selv.

Der er blevet overhældt brandbar væske i etageejendommen, ligesom vidner beretter om at have hørt »høje brag« eller en »eksplosion.«

Ifølge B.T.s oplysninger kan lejemål i den pågældende etageejendom kædes til fremtrædende medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Branden fandt sted ugen efter to sammenstød mellem LTF og personer med tilknytning til HA, hvilket B.T. tidligere har beskrevet.

Det er på den baggrund, at Hells Angels nu melder ud, da de føler en »kraftig antydning« om at have andel i den angiveligt påsatte brand.

B.T. forsøger at få uddybende kommentarer fra Hells Angels.

Både kriminalteknikere fra NKC og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, var på adressen i forbindelse med efterforskningen.

Politiet afkræfter dog, at der har været sprængstoffer involveret i branden, hvor ingen kom til skade.

Ifølge B.T.s oplysninger holdt medlemmer af LTF møde på Blågårds Plads senere samme aften.

