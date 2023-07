Offeret i sagen er stadig som sunket i jorden, mens tre mistænkte er anholdt og varetægtsfængslet.

»Vi har endnu ikke fundet ud af, hvem forurettede er«, fortæller en kommunikationsansvarlig ved Københavns Politi.

Sådan ser status ud knap tre døgn efter et brutalt overfald, der fandt sted søndag aften i Møllegade på Nørrebro.

Tirsdag blev tre mænd med tilknytning til den forbudte LTF-bande fængslet i sagen.

Ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blev sigtet for at have slået, sparket og sprøjtet peberspray i ansigtet på deres offer.

I sigtelsen beskrives det, at yderligere ukendte medgerningsmænd ligeledes deltog i voldepisoden.

Kilder med indsigt i miljøet beskriver, hvordan sagen skal knyttes til et forløb om hævn, der tog sin begyndelse natten til søndag, hvor en anden yngre mand ifølge oplysningerne blev tæsket.

Offeret her skal i følge kilderne være bror til en mand, der tidligere var del af den berygtede NNV-bande, der i fjor nedlagde sig selv.

En række af de tidligere bandefolk rykkede direkte over i Hells Angels. Broren til offeret i sagen om overfaldet natten til søndag, er nu del af HA, fortæller kilderne.

Derfor stævnede en mindre gruppe ud søndag aften for at hævne omtalte overfald.

Ved det grønne område i Møllegade tæt ved krydset til Guldbergsgade, stødte man på en større gruppe med tilknytning til den forbudte LTF-bande, der havde forsamlet sig.

Og det her, at voldsepisoden med slag, spark og peberspray fandt sted.

Området er tæt beboet, og en række vidner kontaktede politiet, der få minutter efter anholdt de tre nu varetægtsfængslede på Jagtvej, hvor de var kørende i en bil.

Politiet hører fortsat gerne fra vidner, og kan kontaktes på telefon 114.

