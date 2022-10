Lyt til artiklen

Rockerklubben Hells Angels optager en stor gruppe medlemmer fra den berygtede gadebande NNV.

Det erfarer B.T. fra flere af hinanden uafhængige kilder, der alle ønsker at være anonyme af hensyn til deres sikkerhed.

Ifølge oplysningerne er der tale om 30-40 bandemedlemmer, der starter som såkaldte hangarounds og prøvemedlemmer i fem afdelinger på Sjælland. Kilder vurderer, at det de facto vil betyde en nedlæggelse af gadebanden NNV, som er centreret omkring Nørrebro og Nordvest i København.

På sociale medier har personer med tilknytning til NNV igennem længere tid vist deres støtte til Danmarks ældste rockerklub. De har blandt andet postet billeder fra HA-klubhuse, flashet support-tøj og rød-hvide symboler med henvisning til rockerklubbens farver.

Hells Angels ønsker ikke at svare på spørgsmål i forbindelse med optagelsen af de nye medlemmer.

»Vi har ikke nogen kommentar til dit spørgsmål«, lyder det i et mail-svar fra Hells Angels til B.T.

Med optagelsen får rockerklubben med det bevingede kranie som rygmærke tilslutning fra en særdeles voldsparat bande. NNV blev etableret efter en intern konflikt i banden Brothas og har siden været indblandet i blodige krige med både Bandidos og Söderkulla-netværket fra Sverige.

Bandens ubestridte leder, Hemin Dilshad Saleh, sidder i øjeblikket fængslet i udlandet, hvor han er mistænkt i en sag om drabsforsøg i Portugal.

Det vides ikke, hvilken rolle han spiller i bandens optagelse i HA.

Oprustningen sker efter længere tids kold krig i rockermiljøet, hvor særligt Satudarah har været på fremmarch og optaget nye medlemmer i hele landet.

For nylig kunne B.T. afsløre, at Bandidos åbnede et klubhus på Amager – et område HA anser som deres territorium.

Det fik efterfølgende HA til at lave en manifestation i Helsingør, hvor Bandidos holder til.

Hells Angels manifesterede deres tilstedeværelse i Helsingør, der historisk har været Bandidos-område. Foto: presse-fotos.dk

B.T. har spurgt til baggrunden for tilstedeværelsen i Helsingør, og om HA står over for at åbne en afdeling i den nordsjællandske by.

Heller ikke det vil rockerklubben at svare på.

»Vi har ingen kommentar til dine spørgsmål.«

Hos Københavns Politi vil man hverken be- eller afkræfte B.T.s oplysninger.

Vi har ingen kommentarer, men følger miljøet tæt, siger Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet.