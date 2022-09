Lyt til artiklen

Hells Angels har i over et årti siddet tungt på Amager.

Øen har de anset for at være deres territorium.

Men det er slut nu.

For de skal vænne sig til at dele øen med en anden rockerklub.

»Bandidos MC åbner en afdeling på Amager i nær fremtid, hvornår kan jeg ikke komme ind på,« skriver en talsmand fra Bandidos til B.T.

Han ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål i forhold til åbningen af det nye klubhus, men B.T. erfarer, at de rykker ind på Vestamager. På den del af Amager, der for det meste består af et stort parcelhuskvarter, Kongelundsskoven og Kalvebod Fælled, har der ikke været rockere i mange år.

Ifølge B.T.'s oplysninger er der flere tidligere toneangivende HA-rockere blandt de nye amagerkanske Bandidos-medlemmer.

Hells Angels har i forvejen to afdelinger på Amager, en i Siljangade og en i Kastrup.

På sociale medier poserede flere toneangivende tidligere HA-medlemmer, da de i starten af året blev optaget i Bandidos.

»Vi har ikke nogen kommentar til jeres spørgsmål,« skriver Hells Angels presseteam i en besked til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger har åbningen af den nye rockerborg været længe undervejs.

Sidst Bandidos havde en rockerborg på øen var tilbage i 2012, hvor de slog sig ned i en bygning på Amager Landevej 195 i krydset ved Løjtegårdsvej.

Dengang endte de i en mindre konflikt med HA, hvor flere ugers voldelige sammenstød kulminerede 18. september. Her bragede en 17,5 ton tung førerløs lastbil ind i Bandidos-borgen midt om natten.

En 17, 5 ton tung lastbil uden fører kørte i 2012 ind i husmuren til Bandidos-borgen på Amager i krydset ved Amager Landevej og Løjtegårdsvej. Foto: Bax Lindhardt

Ingen personer kom til skade, men bygningen styrtede delvist sammen, da lastbilen blev trukket væk.

Konflikten startede da den daværende Bandidos præsident Jim Tinndahn rev en fredsaftalen over, der blev indgået efter den store rockerkrig i 90'erne.

I 2013 indgik de to motorcykelklubber en fredsaftale. I den stod det blandt andet beskrevet, at Bandidos skulle forlade Amager.

Altså lige ind til nu.

Senest Vestamager var rockerterritorium var tilbage i Bullshit-tiden. Her var det den såkaldte Nøragersmindebande, som sidenhen udviklede sig til Hells Angels-rivalerne Bullshit.

Hos Københavns Politi ønsker man ikke at udtale sig om Bandidos' planer om at slå sig ned på Amager.

»Det har jeg ingen kommentarer til, men vi følger rocker- bandemiljøet tæt«, siger Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi.