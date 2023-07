Tre mænd med tilknytning til indvandrerbandemiljøet på Nørrebro er mandag blevet fængslet i en sag om et overfald. De er henholdsvis 20, 24 og 28 år gamle, og nægter sig skyldige.

Foreløbigt er det uklart, hvem offeret er i sagen, men trioen sigtes for søndag aften ved 20-tiden at have slået og sparket det foreløbigt ukendte offer i Møllegade på Nørrebro.

Her faldt offeret om, og efterfølgende trak gerningsmændene ham hen ad jorden, mens de fortsatte med slå og sparke ham. Ifølge sigtelsen sprøjtede de også peberspray i ansigtet på ham.

Ifølge politiets mistanke deltog flere end de tre nu varetægtsfængslede i overfaldet.

To af dem er tidligere dømt for vold, fremgår det af den sigtelsen. I øvrigt var en af de tre for flere år siden indblandet i en straffesag om afpresning.

Ved dagens grundlovsforhør blev de fængslet i foreløbigt 24 dage.

I forbindelse med volds-sagen fortalte den centrale vagtleder ved Københavns Politi, at man gerne hører fra vidner.

Trioen blev kort efter anholdt i en bil på Jagtvej på foranledning af et vidne.

Ved du noget om sagen, så skriv til os her



Lyt med på B.T.s dybdegående podcast om kriminalitet og blå blink her: