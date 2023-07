Politiet efterforsker fortsat en brand på Kapelvej på Nørrebro, der fandt sted sent søndag aften.

Ifølge B.T.s oplysninger kan lejemål i den pågældende etageejendom kædes til fremtrædende medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om der er en sammenhæng, men Københavns Politi arbejder ud fra en hypotese om, at branden er påsat.

»Det er klart, at en af hypoteserne er, at branden ikke er opstået af sig selv,« fortæller vagtchef Jonathan Wald fra Københavns Politi.

Ifølge B.T. s oplysninger er der blevet overhældt brandbar væske i etageejendommen, ligesom vidner beretter om at have hørt »et høje brag« eller en »eksplosion.«

Både kriminalteknikere fra NKC og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, har været til stede på adressen.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, oplyser Københavns Politi.

Der har den seneste tid været mindst to sammenstød mellem LTF og personer med tilknytning til Hells Angels - helt konkret er der tale om tidligere medlemmer af gadebanden NNV, der nu er optaget hos HA.

B.T. har blandt andet beskrevet et overfald på Møllegade på Nørrebro, hvor tre mænd med tilknytning til LTF lige nu er varetægtsfængslet for et brutalt overfald.

Hells Angels har ifølge B.T.s oplysninger været i såkaldt »rød alarm« siden overfaldene. Det er klubbens højeste alarmberedskab.

