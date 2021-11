En brand ved en villa i Frederikssund er i gang, og borgere bedes holde sig væk på grund af røg og ild, lyder det fra politiet.

Anmeldelsen kom klokken 16.51, da der var gået ild i et høloft i ejendommens lade.

Nordsjællands Politi oplyser, at alle beboere er ude og efter omstændighederne har det godt.

Dog er de kørt med en ambulance til Nordsjællands Hospital til observation for røgforgiftning.

Politiet beder borgere holde sig væk. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi forventer at være der et godt stykke tid endnu, for sådan et loft med hø på kan godt brænde rigtig, rigtig længe,« fortæller D.J. Eckert, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Branden er dog under kontrol.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er startet.

»Det må den nærmere efterforskning vise,« lyder det fra vagtchefen.