Pink Floyd-legenden Roger Waters blevet gift – igen.

Og det er femte gang, at stjernen giver 'hånd derpå' til en kvinde. Denne gang i en alder af 78 år.

Roger Waters offentliggjorde nyheden om, at han har giftet sig med 43-årige Kamilah Chavis, på Instagram.

Her postede han en række fotos af det lykkelige par, der fejrede deres bryllup i The Hamptons, hvor Pink Floyd-medstifteren ejer et palæ.

I opslaget skriver han »I'm so happy, finally a keeper (Jeg er så glad, endelig den rette, red.)«

Chavis har tidligere været Waters chauffør, da han i forbindelse med Coachella Festival tilbage i 2016 havde en del køreture fra hotel og til spillesteder. Og det var her, at parret mødte hinanden.

Det skriver Page Six.

Den britiske rockmusiker og sangskriver sad på bagsædet, men kunne alligevel mærke tiltrækningen af Kamilah Chavis. Så en dag 'tog han skridtet':

»En dag sagde jeg 'undskyld mig', og hun vendte sig om. 'Har nogen nogensinde fortalt, at du har smukke kindben?'. Jeg så en lille reaktion, og det var begyndelsen,« fortæller Waters til Page Six.

Parret har nu været sammen i fem år, og kan altså kalde sig for ægtefolk.

Roger Waters har tidligere været gift med Judy Trim fra 1968 til 1975, Carolyne Christie fra 1976 til 1992, Priscilla Phillips fra 1993 til 2001 og Laurie Durning i 2012, som han anmodede om skilsmisse med i 2015.