Lykken var intens og euforien nåede nye højder. Rikke Hørlykke var netop blevet mor for første gang og kærligheden til lille Aksel var altopslugende.

Men noget gik op for hende. Hun kunne ikke tage en armstrækker.

»Jeg tænkte, at det ikke kunne være rigtigt. Jeg plejede at kunne tage 20-30 stykker. Det var svært for mig, at selvom jeg havde trænet under hele graviditeten, mistede jeg lidt kontrollen over min krop,« fortæller Rikke Hørlykke, som danskerne lærte at kende på håndboldbanen.

Hendes trænede brystkasse var pludselig skiftet ud med »store, blå bryster,« som Rikke beskriver det.

Foto fra 2006, hvor Rikke Hørlykke var gravid i 5. måned. Foto: Simon Knudsen

»Jeg havde svært ved at vænne mig til, at min krop forandrede sig. Og så havde jeg svært ved, at jeg ikke kunne føde selv og måtte få kejsersnit. Jeg tænkte ‘jeg er sgu da sådan en urkvinde, hvorfor fanden kan jeg ikke finde ud af det?’,« husker Rikke.

Kroppen havde ændret sig, og det selverklærede kontrolmenneske kom på prøve.

»Jeg er ret kontrolleret. Eksempelvis har jeg ikke drukket så meget alkohol. Da jeg var ung og gik i gymnasiet, kom jeg altid, når de andre var færdige med at drikke. Og jeg lod, som om jeg var fuld. Fakede det. Det har jeg gjort hele livet.«

Rikke er bevidst om, hvor meget man 'skal bøvle' for at indhente det, man mister ved at 'drikke sig i hegnet'. Og så ville hun hellere prioritere at være knivskarp til søndagens håndboldkamp end at sende kroppen på overarbejde og bruge tid på spildte træninger.

Foto: Bax Lindhardt

Sådan har hun det stadig. Når lejligheden er til det, kan hun godt nyde et glas bobler eller hvidvin, men hverken kalenderen, formen eller lysten taler for en brandert.

Det er ikke længere håndboldkampe om søndagen, der kræver både fokus og kontrol, men derimod daglige træninger. Rikke har gjort det til sit job at træne, og man kan vist roligt sige, at hun er ‘still going strong’ i en alder af 45.

Det beviste Rikke Hørlykke i den grad for hele Danmark, da hun som en af de få deltagere gennemførte TV 2-programmet ‘Korpset – gjort af det rette stof’, hvor en række personer blev udfordret med øvelser og færdigheder, det kræver at blive specialstyrkesoldat.

At gennemføre et forløb som dette, kræver, at man træner til livet. Og det ved Rikke, hvordan man gør. Derfor han nu netop udgivet bogen ‘Træn til Livet’, hvor hun hjælper almindelige mennesker til at blive både stærkere og sundere.

Træn til Livet Rikke Hørlykke lever i dag af at gøre helt almindelige mennesker stærkere og sundere, så de kan leve det liv, de gerne vil. ‘Træn til Livet’ er hendes manual til, hvordan vi hver især finder den helt rigtige måde at træne på. Bogen gør hendes sundhedsprincipper, træningsprogrammer og mentale værktøjer tilgængelige for alle uanset træningstilstand eller ambitionsniveau og viser, hvordan træningen kan fungere i en travl tilværelse.

»Jeg har evnen til at motivere og inspirere andre, og det er en gave, man er forpligtet til at bruge. Derfor har jeg gjort det til mit job at træne, og det giver mig energi til at opnå mere i løbet af dagen,« fortæller hun.

Og apropos at opnå mere i løbet af dagen. Du vil kun finde Rikke liggende på sofaen i flere timer, hvis hun er syg. Hun får nemlig uro i kroppen og sover dårligt om natten, hvis kroppen ikke er træt.

Foto: Bax Lindhardt

Og hvor andre måske kan have svært ved at få snøret løbeskoene, er det lige omvendt for Rikke.

»Jeg har svært ved at prioritere restitution, men det bliver jeg nødt til, så jeg ikke bliver skadet. I går lod jeg eksempelvis være med at træne så meget og gik derfor bare nogle lange ture, fordi jeg gik 25 kilometer dagen før.«

Rundt om Rikke Debuterede på kvindelandsholdet i håndbold i 2000. Hun vandt EM-guld i 2002, OL-guld i 2004, Champions League og DM-guld i 2005. I løbet af karrieren nåede hun at spille 125 landskampe og scorede 234 mål. Rikke har siden 2013 haft virksomheden Hørlykke Performance, hvor hun arbejder med personlig træning, foredrag, coaching, kostvejledning, livsstilsændringer og meget andet. Gift med tidligere professionel håndboldspiller og -træner Klavs Bruun Jørgensen, som hun har børnene Aksel på 14 og Karla på 11 sammen med. Har senest kunnet opleves i tv-programmerne ‘Junkfood-eksperimentet’, ‘Morgentræning’ og ‘Korpset’.

Men kan træning ikke tage overhånd?

»Det mener jeg ikke. Sådan ser jeg ikke på det, så længe at det giver mig energi,« svarer Rikke.

Så du går ikke og er bange for, at dine løbetights bliver for små?

»For mig er sundhed ikke et kalorieregnskab. Det har ikke været et issue for at mig at tage på. Og tre måneder efter jeg havde født, vejede jeg det samme igen, som jeg har gjort i mange år,« siger hun og fortsætter:

»Og hvis jeg tager to kilo på, ville jeg tænke over, hvad jeg har lavet de sidste dage. ‘Nårh, det er sgu da, fordi jeg har spist dessert tre dage i træk på en restaurant, og så har jeg fået flere kulhydrater og mere sukker, og så binder væsken mere. Det giver jo mening.«

Foto: Bax Lindhardt

At undvære mad var noget af det mest simple for Rikke, da hun deltog i ‘Korpset’. Hun så på situationen som en behovsudskydelse og forklarer, at hun »jo bare brugte sit fedtlager«. Af det røg der seks kilo på otte dage.

»Jeg kan godt lide, at det brænder lidt. Jeg trives i at have kniven for struben – nok fordi jeg er blevet robust gennem sport, hvor jeg skulle samarbejde med dem, som gerne ville spille i stedet for mig,« siger Rikke.

