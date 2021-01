Under halvanden måned i biografen. Mere blev det ikke til for Casper Christensen og Frank Hvams sidste 'Klovn'-film.

Det, som mange af os gik og forventede i 2020, blev som bekendt ikke til noget. En uvant fjende i form af covid-19 kom og spændte ben for det planlagte.

Hos makkerparret Casper Christensen og Frank Hvam betød det, at kulminationen på et års arbejde med filmen 'Klovn: The Final' ikke ligefrem blev det, som filmskaberne håbede.

»Jeg rejste umiddelbart efter premieren, og så blev filmen næsten taget af. Det gav sgu en uforløst stemning.«

12. marts lukkede landets biografer, mens coronapandemien hærgede for fuld kraft. Og med en filmpremiere 30. januar nåede filmen langtfra fuld levetid i de danske biografer.

»Det er spændende at tænke over, hvad filmen kunne have spillet – og hvad der kunne være sket. Jeg blev ringet op, mens jeg sad i Spanien, så jeg føler ikke, jeg har fået fejret filmen og drukket den øl med Frank Så nu laver vi sgu noget mere,« siger Casper Christensen.

»Vi klager bestemt ikke, og vi er kommet godt ud af det hele. Vi nåede at lave presse, og så kom filmen på streaming. Men det var vanvittigt ærgerligt, at den blev taget af.«

Det bliver nu revancheret.

Det er sgu også svært at slutte, når man har det så godt Casper Christensen

Tirsdag kom der en god nyhed til dem, der gennem årene har fulgt med i alt fra Piverts polterabend til Frank og Caspers tur til Castello Alley Cat. En ny sæson af tv-serien 'Klovn' er på trapperne.

En idé, der ikke – som så meget andet – udspiller sig af, at man har haft meget tid på hjemmefronten under coronakrisen. Eller fordi økonomien kradser efter pandemiens indtræden.

»Det er ikke sådan, at man skal være bekymret for mig og Frank. Filmen var den tredjemest sete. Og selvfølgelig giver de sidste billetter meget, men det handler mere om, at vi har lyst til det.«

Og lysten var der allerede i forbindelse med den tredje film. Også selvom makkerparret på forhånd havde meldt ud, at 'Klovn: The Final' blev punktummet i epoken.

»Når man skriver, så opstår en masse ideer. Nogle er små, nogle er store. Vi har brugt nogle af dem i filmen, men der er rigtig mange tilbage. Det er sgu også svært at slutte, når man har det så godt.«

»De ideer, vi får, kommer af dem, vi møder. På det punkt oplever vi jo ikke så meget for tiden. På den måde har corona ikke ligefrem gavnet. Det er ikke nemt at caste og finde lokationer. Det hele er ret besværligt. Normalt sidder vi sammen, men nu foregår alt via Facetime. Ved castings kan vi ikke alle være samlet, og vi må ikke spille for tæt på hinanden. Men det kan lade sig gøre.«

Og kan det så blive mere grænseoverskridende?

»Haha. Det går vi faktisk ikke efter. Vi går efter, hvad der er sjovt. Den anden dag så vi dog nogle castingbånd igennem med Frank, hvor det var ret voldsomt, så mon ikke der kommer noget grænseoverskridende alligevel.«

»Der skal heller ikke være for meget nyt. Vi beholder mange af de gode gamle. Bo, revisor Kurt og fætter Andreas. Der er efterhånden et stort galleri, og det er fedt at kunne vælge og vrage.«

Ottende sæson af 'Klovn' får premiere til sommer.