Heinz Ehlers er så småt begyndt at ringe rundt til de spillere, der skal til OL fra 4. februar.

Men covid-19-situationen har gjort det til en kompliceret sag for ishockeylandstræneren.

»Jeg følger situationen i de forskellige klubber. Først omkring 20. januar er holdet definitivt klar. Det bliver på 25 spillere. Tre målmænd, otte backer og 14 angribere,« siger han.

Det har længe været kendt, at det bliver en olympisk ishockeyturnering uden spillerne fra NHL. Således uden Frederik Andersen, Carolina Hurricanes, Lars Eller, Washington Capitals, Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets, og Oliver Bjorkstrand, Columbus Blue Jackets.

Covid-19-situationen har kompliceret OL-udtagelsen for landstræner Heinz Ehlers. Foto: SALVATORE DI NOLFI Vis mere Covid-19-situationen har kompliceret OL-udtagelsen for landstræner Heinz Ehlers. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Den teoretiske mulighed for, at NHL-klubberne ville frigive spillerne på farmerholdene i AHL, er som ventet også skudt ned i coronaens tegn.

Der bliver altså heller ikke mulighed for at se Jonas Røndbjerg, Henderson Silver Knights, Alexander True, Charlotte Checkers, Joachim Blichfeld, San Jose Barracuda, og målmanden Mads Søgaard, Belleville Senators, i OL-turneringen om fire uger i Beijing.

De to tidligere Rungsted-forwards Jonas Røndbjerg og Alexander True har i denne sæson spillet henholdsvis 13 kampe for Vegas Golden Knights og seks kampe for Seattle Kraken i NHL.

Heinz Ehlers rejser således til Beijing med 25 spillere fra de europæiske ligaer. Hvor mange der bliver plads til fra Metal Ligaen, er et åbent spørgsmål.

Da Danmark i august i Oslo for første gang kvalificerede sig til en olympisk ishockeyturnering, var der tre med fra den hjemlige liga, Julian Jakobsen, Aalborg Pirates, Jesper Jensen, Frederikshavn White Hawks, og Morten Madsen, Herning Blue Fox. Dengang var NHL- og AHL-spillerne til disposition.