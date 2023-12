Fans af den populære popgruppe N’Sync kan måske begynde at klappe i deres hænder af glæde.

For i en video med den administrerende direktør for Blit Rewards, Ankur Jain, afslører bandmedlemmet Lance Bass, at der snakkes om en reunion.

Det skriver TMZ og Daily Mail.

»Vi snakker om det, og jeg håber på at have gode nyheder på et tidspunkt,« siger Lance Bass ifølge medierne.

Det fik straks Ankur Jain til at spørge, om fans kunne være så heldige at se N’Sync sammen allerede 1. januar.

Men her måtte Lance Bass sætte foden på bremsen – det kræver noget mere tid, lød det.

Sidste gang bandet optrådte sammen var for ti år siden ved MTV Video Music Awards.

Og tilbage i september blev fans, heriblandt verdensstjernen Taylor Swift, voldsomt begejstrede, da N’Sync uddelte en pris til MTV Video Music Awards – til ingen ringere end Taylor Swift.

Bandet har dog lavet en lille genforening i forbindelse med filmen 'Trolls Band Together' tilbage i november, hvor de indspillede sangen 'Better Place'.

Ifølge TMZ, der citerer kilder tæt på bandet, er der dog ingen officielle planer om en mulig gendannelse af bandet med de populære hits som 'Bye Bye Bye' og 'Girlfriend'.