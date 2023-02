Lyt til artiklen

Udmeldingen, der knap er en måned gammel, efterlod den danske håndboldverden lamslået.

Mikkel Hansen er sygemeldt med symptomer på stress, lød beskeden fra Aalborg Håndbold, og det satte endnu en gang ild til debatten om det hidsige kampprogram hos verdens bedste håndboldspillere.

For risikerer man ikke at smadre spillerne fysisk og mentalt med så mange kampe på en sæson, når topspillere skal præstere i både slutrunder, Champions League-brag og ligakampe hvert eneste år?

»Det er en evindelig debat,« siger direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen.

Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, reagerer under Champions League herrehåndboldkampen mellem Aalborg Håndbold og Barça i Aalborg onsdag 26. oktober 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, reagerer under Champions League herrehåndboldkampen mellem Aalborg Håndbold og Barça i Aalborg onsdag 26. oktober 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

»Det er svært at sige, hvem der skal give sig, for der er også økonomiske interesser. Alle er enige om, at der er for mange kampe, men det er svært at sige, hvad vi gør. Det er nemt for os at sige, at man burde skippe slutrunder, men andre synes noget andet.«

Siden Danmarks VM-guld sidst i januar har Aalborg Håndbold eksempelvis spillet seks kampe på kun 20 dage. Lægger man Danmarks ni kampe oveni ved slutrunden, kan en spiller have været i aktion i 15 kampe på under to måneder.

Vanvidstempoet med de mange kampe og rejser, sammenkoblet med en flytning til Danmark og en blodprop for snart et år siden, har tilsammen udgjort den giftige cocktail, der har gjort Mikkel Hansen ukampdygtig.

En sygemelding, der fortsat er på ubestemt tid.

»Vi forsøger så godt som muligt at passe på dem, der spiller rigtig meget. For eksempel vores landsholdsspillere, der kom langt ved slutrunder,« siger Jan Larsen.

»Vi gør det i det omfang, det kan lade sig gøre, samtidig med at man vinder kampe. Men det er klart, at vurderer vi, at folk er slidte, så prøver vi at passe på og ser, om de skal sidde helt over. Det er et hårdt program for håndboldspillerne både mentalt og fysisk.«

»Det eneste, vi kan gøre som klub indtil da, er at have en bredere trup og spillere nok, så man kan give dem pauser indimellem.«

Er spillerne kommet til dig for at italesætte problemet?

»Selvfølgelig er de trætte på nogle tidspunkter, men det er ikke sådan, at der står folk og banker på min dør. Vi må tage udgangspunkt i det her program, til det bliver lavet om,« fastslår Jan Larsen.