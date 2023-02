Lyt til artiklen

Dansk håndbold er blevet ramt af et chok.

For den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen er sygemeldt på ubestemt tid med stress-symptomer.

Det skriver hans klub, Aalborg Håndbold, på sin hjemmeside.

»Det har været et hektisk år for Mikkel med først en blodprop i foråret 2022, hjemflytning med familien til Danmark efter 10 succesfulde år i udlandet, samt en enorm stor efterspørgsel og fokus på hans person gennem hele efteråret i forbindelse med skiftet til Aalborg Håndbold og senest ved VM i januar,! udtaler Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold, og fortsætter:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Efter hjemkomsten fra VM-slutrunden viste det sig, at bægeret var fyldt op, og vi har sammen truffet det eneste rigtige valg, hvor fokus fuldt ud er på, at Mikkel får den nødvendige tid og professionel støtte til at komme sig.«

35-årige Mikkel Hansen har i forvejen en hektisk hverdag, hvor han lever et voldsomt pendlerliv.

Den danske stjerne flyver nemlig frem og tilbage mellem København, hvor han bor sammen med familien, og Aalborg flere gange om ugen.

En liv, som han dog for ganske få uger siden ikke anså som et problem, da B.T. snakkede med ham.

Aalborg Håndbold har på nuværende tidspunkt ikke yderligere at oplyse om Mikkel Hansens situation, lyder det.

Klubben beder ligeledes om ro ogforståelse for den ramte håndboldstjernes situation.