Er du en af de mange trofaste danskere, der sidder klar i sofaen fredag klokken 20.00, så bliver du pænt skuffet, når du tænder for fjernsynet.

For modsat alle andre fredage i øjeblikket, så vil 'X Factor' ikke køre over skærmen.

Årsag? EM i håndbold.

Klokken 18.00 skal Danmark således forsøge at spille sig i EM-finalen, når de møder Spanien, inden Frankrig og Sverige tørner sammen i den anden semifinale klokken 20.30.

Hvad vil du helst se på TV 2 fredag aften?

Begge kampe bliver sendt på TV 2, og det betyder, at det planlagte 'X Factor'-afsnit i stedet er rykket til lørdag klokken 20.00.

Dermed skal man altså lige væbne sig med tålmodighed, hvis man havde set frem til at se Thomas Blachmans udvalgte talenter dyste i den dramatiske '6 Chair Challenge'.

Sidste fredag var det dommeren Martin Jensen, der skulle træffe flere svære valg. Her vakte han opsigt, da han bad to af sine deltagere om at synge én gang til i en direkte duel på scenen.

Nu er turen så kommet til den stærkt erfarne Thomas Blachman, der også plejer at være garant for lidt god dramatik.

'X Factor' sendes på TV 2 lørdag klokken 20.00.

Husk, at du kan følge alt fra EM-slutrunden i B.T.s liveblog LIGE HER.