Mikkel Hansen startede på ny på bænken i Champions League-opgøret mod Barcelona.

Det har fået debatten til at køre om, hvorvidt Aalborg Håndbold lige nu er et bedre hold uden Mikkel Hansen på banen.

Viaplays håndboldekspert Christian Dalmose mener i øjeblikket, at den islandske Aron Palmarsson er et bedre sted end den danske landsholdsstjerne, og det er en god grund til, at Palmarsson løber med startpladsen for Aalborg i øjeblikket.

Mikkel Hansen har to og et halvt år tilbage af sin kontrakt tilbage i Aalborg Håndbold. Viaplay-eksperten Joachim Boldsen mener derfor, at der stadig er tid til, at matchet mellem Hansen og Aalborg kan blive en succes.

»Det tror jeg, at det kan. Der er to og et halvt år endnu. Men det er klart, hvis det ikke bliver bedre, så finder man en anden løsning, men man skal jo tro på det. Af det vi har set indtil videre, skal vi ikke tro meget på, men vi kan risikere at se Mikkel Hansen brænde banen af lige om et øjeblik,« siger Joachim Boldsen i TV 3 Sport-studiet inden Aalborgs opgør mod mægtige Barcelona.

Joachim Boldsen mener, at Mikkel Hansen lige nu lider under, at håndbold bliver spillet som det gør.

Med det mener han, at Mikkel Hansen ikke kan dække op og få en fløj – ligesom Magnus Landin gør det på landsholdet – til at dække for sig og selv stå en fløj i forsvaret i stedet.

»Det kan jo være en grund til, at han starter ude. Jeg tror stadig på ham (i Aalborg, red.). Selvfølgelig gør jeg det. Jeg ved jo også, hvad han er i stand til at gå ind og gøre, og det håber jeg også, at det kommer han til at vise,« siger Joachim Boldsen.

Christian Dalmose er dog ikke i tvivl om, hvad der skal ske, hvis Mikkel Hansen skal få succes i Aalborg.

»Jeg tror ikke, at man som en af de største håndboldspillere kan pendle fra København til Aalborg og skal præstere. Han skal pakke sin kuffert og flytte til Aalborg,« slår Dalmose fast.

Formsvage Aalborg Håndbold pressede Barcelona i tre kvarter af kampen, men endte ligesom på hjemmebane i oktober uden point.

Efter 16-15 ved pausen tabte holdet 26-32, da det torsdag gæstede FC Barcelona i Champions League.

Mikkel Hansen imponerede ikke synderligt i en kamp, hvor han blandt andet brændte to straffekast.