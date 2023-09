Salling Group har med Netto positionen som Danmarks største dagligvarekæde. Og sådan skal det også være fremadrettet.

I hvert fald, hvis du spørger Anders Hagh, administrerende direktør i Salling Group.

Han slår fast over for Finans, at kæden vil være endnu mere attraktiv i den kommende tid.

For det skal ikke komme på tale, at Salling Group »vil give konkurrenter plads til at lykkedes med det, de vil«, siger han:

»Vi er i gang med næste rul af prisnedsættelser og vil sænke normalprisen på 560 dagligvarer i løbet af den næste periode på tværs af kæderne. Det bliver en priskrig, som kunderne får glæde af, mens vi ikke bliver rigere af den.«

Konkurrencen blandt landets supermarkeder er høj.

I toppen er det særligt Salling Group – med butikkerne Netto, Bilka og Føtex – som slås med Rema 1000.

Og den kamp er ikke just blevet mindre, efter Rema 1000 i de kommende måneder åbner mellem 60 og 80 nye butikker efter Aldis exit fra Danmark.

»Når vi kommer ud i butikkerne, kan det være, at der er andre vinkler eller noget, der gør, at det ikke passer. Og så er der nogle butikker, hvor vi måske vil udvide. Det tager længere tid,« sagde Rema 1000’s administrerende direktør, Henrik Burkal, forleden til B.T. og fortsatte:

»Det er en stor proces, der går i gang. Vi skal have omdannet de fleste mejeriafdelinger, så de ligner det, vi har i Rema 1000. Nogle steder skal vi søge byggetilladelser og brandtilladelser. Så derfor siger vi lige nu, at det er et sted mellem 60 og 80.«

Han ville dog ikke gå ind i nærmere snak om, hvilken position han forventer for Rema 1000 fremadrettet i den supermarkedskamp.

