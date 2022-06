Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne være endt grimt, rigtig grimt.

Men heldigvis slap Tottenham-spilleren Emerson Royal med skrækken, da han fredag morgen var involveret i en yderst ubehagelig oplevelse på sin ferie i Brasilien.

Efter en bytur i São Paulo kom en fremmed person hen mod Emerson Royal for at sjæle fodboldspillerens ejendele. Tyven havde en pistol på sig, skriver The Sun.

En politibetjent, som ikke var på arbejde og tilfældigvis var i nærheden, bemærkede, at der var fare på færde og trak sin egen pistol. Og så gik det løs.

Emerson Royal. Foto: Josep LAGO Vis mere Emerson Royal. Foto: Josep LAGO

Mindst 20 skud skulle være blevet affyret mellem politibetjenten og tyven, som blev ramt i ryggen. Herefter blev han transporteret til et hospital i området.

Gudskelov skulle Emerson Royal være sluppet uden fysiske skrammer, da han straks gemte sig, men naturligvis har episoden sat sine spor, fortæller Premier League-spillerens far, Emerson Zulu, som var på stedet, da hændelsen skete.

»Da tyven så politibetjenten, husker vi kun skududvekslingen, og så gemte vi os.«

»Jeg husker det ikke klart. Det gik så stærkt, og adrenalinen buldrede af sted,« siger han ifølge mediet.

Faren, Emerson Zulu, fortæller yderligere, at tyven stjal Emerson Royals ur og smykker, men at det lykkedes at få dem tilbage efter skudepisoden.

Efter den skræmmende episode tog de begge på politistationen, hvor de anmeldte tyven.