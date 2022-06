Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du til vinter skal hygge dig lidt med din partner eller ender ud i et one night stand, kan det få enorme konsekvenser.

I hvert fald hvis du ikke er gift med den vedkommende person, og du samtidig befinder dig til VM-slutrunden i ørkenstaten Qatar.

For her er sex uden for ægteskab ulovligt, og det kan give op til syv år i fængsel, skriver Dailystar.

Landets love vil ifølge mediet stadig herske, når fans fra hele fodboldverdenen besøger landet. Dermed kan VM-turisterne blive straffet for gængse hverdagshandlinger, fortæller en kilde i det britiske politi til mediet.

Emiren af Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani Foto: OMER MESSINGER Vis mere Emiren af Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani Foto: OMER MESSINGER

»Der er i bund og grund et sexforbud ved dette års VM, og det for den første gang nogensinde. Fansene er nødt til at være forberedt,« siger kilden til mediet.

Men det er ikke det eneste, der venter de danske og udenlandske fans, som vælger at tage til det konservative Qatar.

Den store festkultur, som i mange lande er forbundet med fodbolden, er ligeledes forbudt. I hvert fald den del, der har med øl og andet alkohol at gøre.

»Der er meget strikse og skræmmende konsekvenser, hvis man bliver fanget. Der er en følelse af, at det kan blive en virkelig slem turnering for fansene,« siger politikilden.

Disse to kritisable forhold i Qatar, slutter sig til et væld af andre kritikpunkter. Heriblandt migrantarbejdernes vilkår i oliestaten, mens de har bygget stadionerne til turneringen, og fjendebilledet af homoseksuelle i landet.

I Danmark har Udenrigsministeriet udformet en midlertidig rejsevejledning - her lyder det, at man skal være ekstra forsigtig i hele landet.

Udenrigsministeriet gør opmærksom på, at man er underlagt qatarsk lovgivning, der kan afvige meget fra de danske regler.

De qatarske myndigheder har dog annonceret, at enkelte love vil blive lempet under slutrunden, men om og hvordan er stadig uklart, lyder det.

VM i Qatar bliver spillet fra 21. november til 18. december, hvor Danmark deltager. Her skal landsholdet møde Australien, Frankrig og Tunesien i gruppespillet.