»Vær ekstra forsigtig i hele landet«.

Sådan lyder det om Qatar i en nyoprettet og midlertidig rejsevejledning, som Udenrigsministeriet fredag har offentliggjort på sin hjemmeside.

Normalt findes der ikke en rejsevejledning til oliestaten, men fordi landet er vært for VM i fodbold til vinter, hvor Danmark deltager, så opretter man nu en vejledning til de danskere, der ventes at tage afsted.

I den rejsevejledning har Qatar - som mange andre lande udenfor Europa - fået klistret farven gul på sig, og med det følger ordene:

»Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau,« skriver Udenrigsministeriet, som i sin generelle anbefaling dog melder, at 'de fleste daskere ikke oplever problemer under besøg i landet'.

For fodboldfansene, der har tænkt sig at rejse sydpå for at følge Kasper Hjulmands drenge til vinter, gør Udenrigsministeriet opmærksom på, at man er underlagt qatarsk lovgivning, som kan afvige meget fra de danske regler og procedurer.

Det drejer sig blandt andet om en meget streng lovgivning mod indtagelse af alkohol på offentlige steder, brug af stoffer og særlige typer medicin - de qatarske myndigheder har dog også annonceret, at enkelte love vil blive lempet under slutrunden.

Om og hvordan er dog stadig uklart, lyder det i rejsevejledningen.

Tidligere har slutrunden i Qatar også vækket bekymringer for nogle de fans, der skulle tage derned - blandt andet fordi DR tidligere har kunnet afsløre, at flere af de hoteller, som FIFA anbefaler, at fodboldfans benytter under VM, ikke vil have homoseksuelle boende.