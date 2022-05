'FIFA er overbevist om, at LGBTQ+-fans kan nyde VM i Qatar i et vedkommende og sikkert miljø.'

Sådan lød det i en mail fra FIFA til blandt andet DR, efter tv-stationen kunne afsløre, at flere af de hoteller, som FIFA anbefaler, at fodboldfans benytter under VM, ikke vil have homoseksuelle boende.

Men to eksperter, B.T. har talt med, sår tvivl om, hvorvidt man som homoseksuel vil kunne færdes uden problemer i Qatar under VM.

»På det formelle plan er homoseksualitet forbudt ved lov og kan blive straffet med fængsel i syv år, men det er ganske få sager, hvor loven er implementeret,« fortæller Helle Malmvig, der er mellemøstekspert ved DIIS.

Hun forklarer, at normerne omkring homoseksualitet er så bundfæstede i samfundet, at vi simpelthen ikke ved ret meget om, hvad der sker, hvis homoseksuelle for eksempel kysser på gaden, fordi det simpelthen ikke forekommer.

»Man går ikke rundt og viser sin kærlighed åbent, og det gør man heller ikke som heteroseksuelt par.«

Synes du, at det er fair, at Qatar melder sådan ud?

Helle Malmvig vurderer, at Qatar formentlig vil løsne meget op for de normer, der normalt hersker omkring homoseksualitet under VM, og at der dermed vil blive friere rammer for, hvordan man kan gå klædt og optræde i det offentlige rum.

»Men sådan noget med at stå og kysse længe i det offentlige rum, det vil blive påtalt. Man skal ikke gøre sig forestillinger om, at man vil blive fængslet, men man vil sandsynligvis blive taget med, få en advarsel og måske blive sat på et fly hjem,« siger hun.

Annette Stubkjær Rimmer, der er politisk rådgiver i Amnesty fortæller, at organisationen har svært ved at vurdere, hvordan Qatar vil behandle homoseksuelle fodboldfans under VM.

Hun nævner som eksempel, at et libanesisk rockband med en homoseksuel forsanger for nylig aflyste deres optræden i Qatar, fordi de frygtede for deres sikkerhed. Både online og fysisk.

»Hvis man ikke tør komme som et stort rockband, hvor sikkert er det så for en helt almindelig person i Qatar at være sig selv? Det er svært for os i Amnesty at vurdere,« siger Anette Stubkjær Rimmer.

Derfor understreger hun også, hvor problematisk Amnesty anser det for at være, at FIFA har valgt at afholde VM i Qatar, der har en så streng lovgivning omkring homoseksualitet.

Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, der har svaret, at han ønsker, 'man respekterer vores kultur', efter den kritik, der er kommet i kølvandet på afsløringer om, at flere VM-hoteller i Qatar ikke vil indkvartere homoseksuelle.

»Det er bekymrende, og der er en usikkerhed, selvom FIFA garanterer, at der ikke er et problem.«

Kommunikationskonsulent i LGBT+ Danmark Jakob Steensen Nielsen skriver i en sms til B.T., at man i organisationen ikke har stor indsigt i, hvordan risiciene ser ud for LGBT+-personer, der rejser i Qatar.

'Vi kan konstatere, at lovgivningen er blandt verdens værste med en strafferamme på op til dødsstraf. Vi har derfor kontaktet Udenrigsministeriet og efterspurgt en vurdering af situationen for LGBT+-personer og udarbejdelse af en rejsevejledning til dem, der måtte ønske at rejse til Qatar.'