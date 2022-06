Lyt til artiklen

På et splitsekund fik ét telefonopkald en morgen i 2019 Jesper Hansens liv til at bryde sammen.

I den anden ende af røret var fodboldmålmanden Jesper Hansens mor, som fortalte, at broderen, Thomas, i en alder af 29 år var afgået ved døden i en trafikulykke.

Herefter ventede den længste køretur i Jesper Hansens liv, da han med speederen i bund skulle køre fra Jylland, hvor han arbejdede, til Sjælland, hvor ulykken fandt sted. Det fortæller Jesper Hansen i den første af to dele af bold.dk-podcasten 'Tæt på', hvor han åbner op om det hjerteskærende dødsfald.

Da Jesper Hansen ankom til Sjælland, var det desværre allerede for sent. Thomas kunne ikke reddes og lå allerede på Frederikssund Hospital, hvor Jesper Hansen skulle se sin bror for sidste gang.

»Det var nok det hårdeste øjeblik at sidde og nusse ham på Frederikssund Hospital. Jeg blev nødt til at sidde inde hos ham i længere tid og en ekstra gang for at sige farvel til ham. Det sidste syn af ham er noget, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Det var virkelig hårdt,« siger han i podcasten.

Til trods for de tragiske omstændigheder fortæller Jesper Hansen, at han var glad for, at broderen var pæn efter ulykken, så han kunne holde ham i hånden og sige ordentlig farvel.

Herefter ventede en svær opgave, hvor hele familien skulle bearbejde den sorg, som dødsfaldet gav.

Jesper Hansen fortæller, at han bearbejdede sin egen sorg ved at få græs under fødderne og med nogle målmandshandsker på hænder.

Træningsbanen gav ham et frirum, og derfor trænede han igen blot to dage efter ulykken. En uge efter dødsfaldet stod Jesper Hansen i den danske pokalfinale, hvor han blev pokalhelt. I finalen mod Brøndby sikrede han sejren ved at lave flere redninger ved straffesparkskonkurrencen, som FC Midtjylland vandt.

Efter dødsfaldet takkede Jesper Hansen på sine sociale medier alle dem, som støttede ham. Her skrev han:

»Min elskede bror Thomas. Jeg savner dig allerede ufatteligt højt, og jeg er og vil altid være så fandens stolt af dig. Du var altid glad, en fantastisk bror, der måtte kæmpe hele vejen i dit alt for korte liv, du var vennernes ven!«

»Du vil altid være i mit hjerte. Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som har sendt beskeder og varme tanker til mig og min familie! Jeg er dybt rørt over alle de beskeder og varme tanker, jeg har modtaget fra alle nær og fjern.«

