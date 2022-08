Lyt til artiklen

Dramaet i Pogba-familien har efterhånden taget verdensomspændende dimensioner.

Afpresning, millioner, våben, en kriminel bande og barndomsvenner med grumme hensigter har indtil videre været ingredienserne i en uhyggelig cocktail, der har chokeret offentligheden.

Men nu melder endnu et overraskende tilbehør sig ind i historien. Det er intet mindre end en heksedoktor.

Det melder flere medier, herunder France Info og Daily Mail.

For ifølge Juventus-stjernen Paul Pogbas storebror, Mathias – som selv er fodboldspiller, men på et langt lavere niveau – har den franske landsholdsspiller hyret en heksedoktor til at kaste en forbandelse over sine modstandere.

Men ikke kun. Og hold nu fast, for nu bliver det bizart. Han har også fået kastet en forbandelse over sin egen holdkammerat på landsholdet, Kylian Mbappé.

France Info skriver, at Paul Pogba har erkendt over for politiet – som i øvrigt har iværksat en undersøgelse – at han har søgt hjælp hos en heksedoktor. Det handlede dog ikke om at kaste forbandelse efter sine fodboldbekendtskaber, men derimod et forsøg på at sætte en stopper for de mange skader, han i karrieren er blevet ramt af.

Mediet melder også, at den kriminelle bande, der står bag afpresningen, har truet med at offentliggøre Paul Pogbas beskeder til netop heksedoktoren, hvor det fremgår, at han vil have vedkommende til at kaste forbandelsen over sine modstandere, Kylian Mbappé og en række andre medspillere.

Hele sagen eksploderede i lørdags, da Mathias Pogba delte en opsigtsvækkende video om sin lillebror på sociale medier.

Her varslede han en potentielt ødelæggende informationer, der ville lede til 'store afsløringer' om sin bror. Senere har han kaldt ham for en hykler og en forræder.

Du kan læse om sagen, hvor Paul Pogba efter eget udsagn er blevet afpresset for næsten 100 millioner kroner her og her.

Den 29-årige midtbanespiller har også fortalt politiet, at han har overført euros i titusindvis til tidligere bekendtskaber mellem marts og juli som led i afpresningen. Det tyder altså på, at afpresningen har båret frugt.