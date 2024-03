Fodboldklubben Albertslund IF er havnet i et kæmpe stormvejr.

Klubben fra Vestegnen er nemlig blevet lagt for had af adskillige Brøndby-fans de seneste dage, efter det er kommet frem, at Albertslund IF dropper sit mangeårige samarbejde med Brøndbys Masterclass til fordel for ærkerivalen FC København.

Og nu er hadet tilsyneladende blevet så stort, at det er gået ud over et klubhus.

Her blev der i hvert fald torsdag begået hærværk mod klubhuset, som Albertslund IF benytter. Og her er budskabet ikke til at tage fejl af.

Klubhuset i Albertslund er blevet overmalet med graffiti. Foto: Bax Lindhardt

Bygningerne er nemlig blevet oversprayet med graffiti med teksten:

»Vestegnen bliver aldrig hvid og blå«, »Fuck FCK«, »Fuck jer« og »Hader FCK«.

B.T. har fredag været i kontakt med Albertslund IF, men klubbens administrations- og sportschef, Lasse Crüger, fortæller, at man ikke har nogle kommentarer til hærværket.

Torsdag satte han dog ord på beslutningen om at droppe den mangeårige aftale med Brøndby til fordel for et skifte til FCK.

»Vi skifter udelukkende, fordi der har været fokus på, hvilket produkt vi kan tilbyde vores ungdomsspillere. Hvor vi får mest ud af udviklingen. Både for bredde og elite. Vi har ikke været utilfredse med Brøndby overhovedet. Vi kan bare se, at her får vi mere,« lød det blandt andet.

Albertslund IF forlængede ellers samarbejdet med Brøndby Masterclass for blot otte uger siden.

Men nu har man altså i stedet søgt mod Østerbro for at få hjælp til talentarbejdet i klubben.

Lasse Crüger slår dog fast, at Albertslund IF stadig har seks måneders opsigelse, inden klubben træder ud af aftalen med Brøndby.

Derfor skifter klubben først til FCK 31. august.