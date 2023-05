Det var dramatiske scener, der udspillede sig under mesterskabsfejringen.

Barcelona og danske Andreas Christensen sikrede sig søndag aften La Liga-mesterskabet med en 4-2-sejr over lokalrivalerne fra Espanyol.

Med sejren kan Real Madrid ikke længere overhale Barcelona, selvom der resterer fire runder i den bedste spanske fodboldliga. Det er Barcelonas 27. mesterskab.

Da Barcelona-spillerne fejrede mesterskabet på banen, måtte de pludseligt flygte ned i omklædningsrummet, da vrede Espanyol-fans stormede banen. Se episoden nederst i artiklen.

Fans invaderede banen. Foto: LLUIS GENE

Utallige vagter skyndte sig imellem for at blokere spillertunnelen, så fansene ikke fulgte efter de flygtende spillere.

Espanyol-fansene kastede det, der umiddelbart lignede klapstole og andre ting efter vagterne, inden de fleste af dem pludseligt stak i løb tilbage mod tribunen.

Superstjernen Robert Lewandowski scorede to mål, mens Alejandro Balde og Jules Kounde også kom på tavlen i sejren. Espanyols Javi Puado og Joselu reducerede.

Espanyol med danske Martin Braithwaite i startopstillingen ligger fortsat nummer 19 og dermed under nedrykningsstregen fire runder før tid.

Dermed er klubben presset til at levere i de resterende kampe, hvis den vil overleve i La Liga.

Braithwaite blev pillet ud efter 56 minutter, mens Andreas Christensen også blev skiftet ud efter 75 minutter.